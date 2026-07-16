ମେସିଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍! ୮ ମିନିଟରେ ଓଲଟିଗଲା ମ୍ୟାଚ୍, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
FIFA 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
Published : July 16, 2026 at 9:34 AM IST
Argentina vs England: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ୮୪ ତମ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧-୦ ଗୋଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୮ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମୁକାବିଲା ୨୦୧୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ହେବ। ବ୍ରାଜିଲ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ଦଳ, ଯିଏ ବ୍ୟାକ୍-ଟୁ-ବ୍ୟାକ୍ (ଲଗାତାର ଦୁଇଥର) ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ୍ ୧୯୫୮ ଏବଂ ୧୯୬୨ ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଫଳତା ଦୋହରାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କମାଲ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଲ୍ ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ୮୫ ତମ ମିନିଟରେ ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍, ମେସିଙ୍କ ପାସ୍କୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାର ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳି ଲାଉଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ନିଜ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ରେ ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳର ବିଜୟ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ (୯୦+୨ ମିନିଟ୍) ରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା।
Argentina are headed back to the #FIFAWorldCup Final 🇦🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରହିଛି। ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସୁଛି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦଳ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଜିପ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ୭୮ ତମ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨-୦ ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେପ୍ ଭର୍ଦେ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୟ ମିଳିଥିଲା।
Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/6J5skcancr
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆନ୍ଥୋନୀ ଗର୍ଡନଙ୍କ ଗୋଲ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଆନ୍ଥୋନୀ ଗର୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ୫୫ ତମ ମିନିଟରେ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ହେବ। ଯାହାକୁ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲା। ଦଳ ୧୪ଟି ଶଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୬ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ୬ଟି ଶଟ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ସମୟ ବଲ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା।
The adidas Golden Boot heading into the final round of fixtures 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HeIJwK9nR4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସ୍ପେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ, ସ୍ପେନ୍ର ଡିଫେନ୍ସ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ବେଲଜିୟମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Spain. Argentina.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
The #FIFAWorldCup Final. pic.twitter.com/mfcSIkYplu