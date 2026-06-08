ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ, ୯ ଆହତ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୯ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : June 8, 2026 at 2:33 PM IST
FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ମିସୁରୀସ୍ଥିତ କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୯ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୪୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୪୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। କାନସାସ୍ ସିଟି ପୋଲିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସ୍ୱୋପ୍ ସକର୍ ଭିଲେଜ୍ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଘଟିଛି। ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଅଟେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନସାସ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଓରଲାଣ୍ଡୋଠାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କୋଷ୍ଟାରିକା ସହିତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
According to reports from The Athletic and local authorities, a shooting occurred early Saturday morning near the area that will serve as England's World Cup base in Kansas City.— Mr Sam (@Mr_SamFCB) June 7, 2026
At least nine adults were injured and taken to hospitals, with authorities saying the injuries are… pic.twitter.com/B7uNR1SF3E
ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଧୁକ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରଏଟର୍ସ 'ଗନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆର୍କାଇଭ୍'ର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଦେଶରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ସାମୂହିକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ (ମାସ୍ ସୁଟିଂ) ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ୧୯୬୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଲ୍'ରେ କ୍ରୋଏସିଆ, ଘାନା ଏବଂ ପାନାମା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ଜୁନ୍ରେ ଡାଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ୨୩ ଜୁନ୍ରେ ବୋଷ୍ଟନ୍ରେ ଘାନା ଏବଂ ୨୭ ଜୁନ୍ରେ ନିୟୁୟର୍କ-ନିୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପାନାମାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ।
For added context - here’s how close the scene of this shooting, 79th and Troost, is to where England will be in KC. 5 miles to Swope Soccer Village and 6 miles from the Inn at Meadowbrook.— Eric Graves (@EricGravesKMBC) June 7, 2026
England isn’t in Kansas City yet. They’ll get here on Saturday. @kmbc https://t.co/Do4lDwzZwL pic.twitter.com/nGiUEBeLET
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ୨୬ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳରେ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍, ଜୁଡ୍ ବେଲିଙ୍ଗହାମ୍, ଡେକ୍ଲାନ ରାଇସ୍, ଜର୍ଡାନ ପିକଫୋର୍ଡ ଏବଂ ବୁକାୟୋ ସାକାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ କୋବି ମେନୁ, ମୋର୍ଗାନ ରୋଜର୍ସ ଏବଂ ଟିନୋ ଲିଭ୍ରାମେଣ୍ଟୋଙ୍କ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଲକିପର ଭାବେ ଡିନ ହେଣ୍ଡରସନ, ଜର୍ଡାନ ପିକଫୋର୍ଡ ଏବଂ ଜେମ୍ସ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଫେନ୍ସ ୟୁନିଟରେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ରୀସ ଜେମ୍ସ, ମାର୍କ ଗୁଏହି ଏବଂ ଏଜରୀ କୋନସା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଟାକ୍ (ଆକ୍ରମଣ ବିଭାଗ)ର କମାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ କେନ୍ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମାର୍କସ ରସଫୋର୍ଡ, ଓଲି ୱାଟକିନ୍ସ, ଇଭାନ ଟୋନି ଏବଂ ଆନ୍ଥୋନୀ ଗର୍ଡନ ରହିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ହେବ।