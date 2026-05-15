୩ଟି ଦେଶ, ୪୮ଟି ଦଳ ଓ ୧୦୪ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ ୫ ବଡ଼ ଅପେଡେଟ୍
FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୧ ଜୁନ୍ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : May 15, 2026 at 7:35 PM IST
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୧ ଜୁନ୍ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏଥର ଦଳ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
1. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩ଟି ଦେଶ କରିବେ ଆୟୋଜନ
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ମିଳିତ ଭାବେ ୩ଟି ଦେଶ ମିଶି କରୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ରେ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ଦେଶ ମିଶି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହୋଇଥିଲା। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଳିତ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ।
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
2. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୪୮ଟି ଦଳ ସାମିଲ
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୨ ବଦଳରେ ୪୮ଟି ଦଳ ଖେଳିବେ। ଏଥର ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୪ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଦଳକୁ ୧୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ (୪-୪ ଲେଖାଏଁ) ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ତିନୋଟି ଦେଶର ମୋଟ ୧୬ଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ।
3. ଭାରତରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବିବାଦ
ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଏବେ ମାସକରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫିଫାର ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଦାବି କାରଣରୁ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ/ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
Atlanta is already turning up! 🎶— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 15, 2026
Which #FIFAWorldCup anthem has to make the playlist? 👀 pic.twitter.com/XGtUc2SUwE
4. ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ମେସିଙ୍କ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳୀ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହା ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳିବେ। ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୫ ଥର ଲେଖାଁଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୦୬, ୨୦୧୦, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୨) ରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ।
5. ଇରାନର ଭାଗ ନେବା ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଇରାନ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସର ଏକ ଖାସ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ) ରେ ଯେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ କିଏ ବିଜେତା ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରୁଥିବାର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଶେଷଥର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା।