FIFA 2026: ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
FIFA 2026: ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Published : July 2, 2026 at 3:12 PM IST
FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇକ୍ୱାଡୋରକୁ ୨-୦ ରେ ମେକ୍ସିକୋ ପରାସ୍ତ କରି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଖୁସି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ବଦଳିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ।
ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ରାଜଧାନୀର ଡାଉନଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ପତାକା ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ' ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ ।
Mexico is the definition of a football mad country. Look at that. 🤯 pic.twitter.com/Y1FgD78IdK https://t.co/sgPMiH02XE— HLTCO (@HLTCO) July 1, 2026
ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୃତକମାନଙ୍କ ବୟସ ୪୮, ୪୪ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ।
ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ମେୟର କ୍ଲାରା ବ୍ରୁଗାଡା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
MEXICO CITY 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/WR7oSb7TAZ— LakeShowYo (@LakeShowYo) July 1, 2026
ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ମନାଇଲେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ
ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଡୋର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟ (ସ୍ମାରକୀ) ଆଖପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଆତିସବାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ମେକ୍ସିକାନ ପ୍ରଶଂସକ ଜୋକାଲୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାପୁଲ୍ଟେପେକ୍ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ପାସେଓ ଦେ ଲା ରିଫୋର୍ମା ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟର ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ ।
ଫୁଟବଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼, ଗରମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।