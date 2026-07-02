ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ୩ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

FIFA 2026: ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

FIFA World Cup 2026
ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇକ୍ୱାଡୋରକୁ ୨-୦ ରେ ମେକ୍ସିକୋ ପରାସ୍ତ କରି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଖୁସି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ବଦଳିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ।

ମେକ୍ସିକୋର ବିଜୟ ପରେ ରାଜଧାନୀର ଡାଉନଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ପତାକା ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ' ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମି ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ ।

ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୃତକମାନଙ୍କ ବୟସ ୪୮, ୪୪ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାର ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମିଳିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ ।

ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ମେୟର କ୍ଲାରା ବ୍ରୁଗାଡା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ମନାଇଲେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ

ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଡୋର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମନୁମେଣ୍ଟ (ସ୍ମାରକୀ) ଆଖପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଆତିସବାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ମେକ୍ସିକାନ ପ୍ରଶଂସକ ଜୋକାଲୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାପୁଲ୍ଟେପେକ୍ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ପାସେଓ ଦେ ଲା ରିଫୋର୍ମା ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟର ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ ।

ଫୁଟବଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼, ଗରମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ଛକା ମାରିବାରେ କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍! ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେଲେ ବିଶେଷ ଉପହାର

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
MEXICO CELEBRATES ROUND OF 16
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
MEXICO VICTORY CELEBRATIONS TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.