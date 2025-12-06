ETV Bharat / sports

ଫିଫା 2026 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ ଅଫ ଘୋଷଣା

ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 23 ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ 4ଟି ଦଳର 12ଟି ଗ୍ରୁପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛି ।

Trionda ball for FIFA World Cup
ଫିଫା 2026 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ ଅଫ ଘୋଷଣା (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 6, 2025 at 1:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଫିଫା 2026 ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ ଅଫ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 23 ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ 4ଟି ଦଳର 12ଟି ଗ୍ରୁପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ହେବ । ଅପଡେଟ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 104ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ତେବେ ମ୍ୟାଚ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ଆଜି ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଡିସିରୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଆୟୋଜତ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ FIFA.com ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଜନ୍‌ ଏଫ କନେଡି ସେଣ୍ଟର ଫର ଦି ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 2ହଜାର ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ବର ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି," ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 23 ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଦଳର 12ଟି ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ 2026 ଫାଇନାଲ ଡ୍ର ର କଭରେଜ FIFA.com ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।"

ପୁରା ବିଶ୍ବର ଫିଫା 2026 ବିଶ୍ବକପ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ତିନିମାସ ତଳେ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ବଲ୍‌ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । 'Trionda'ନାମକ ବଲ୍‌ Adidas ଦ୍ବାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବେ । ବଲ୍‌ରେ ଲାଲ, ସବୁଜ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିଛି । ବଲ୍‌ରେ ଆମେରିକୀୟ ତାରକା, କାନାଡିଆନ ମ୍ୟାପଲ ପତ୍ର ଏବଂ ମେକ୍ସିକାନ ଇଗଲ ରହିଛି ।

ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଡିଡାସ ଟ୍ରାୟୋଣ୍ଡାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଏହି ବଲ୍‌ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଏକତା ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ । ବଲ୍‌ର ନାମ ଦୁଇଟି ସ୍ପାନିସ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ । ସ୍ପାନିସ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାଇ ଅର୍ଥ ତିନି ଏବଂ ଓଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ତରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭାଇବ ।

