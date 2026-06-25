ନେପାଳ ଫୁଟବଲକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା! ଅଖିଳ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ ସଂଘକୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା ଫିଫା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ବା ଫିଫା ଅଖିଳ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ସଂଘ (ANFA)କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
Published : June 25, 2026 at 11:33 AM IST
Nepal Football Banned: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ବା ଫିଫା ଅଖିଳ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ସଂଘ (ANFA)କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଫିଫାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେପାଳରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ଏବଂ ସେଠାକାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଫିଫା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଧିକାରୀକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, କାଉନସିଲ୍ର ବ୍ୟୁରୋ ୨୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ବୈଠକ ପରେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।
ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଫିଫାର ଏହି ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଏବେ ନେପାଳର କୌଣସି ବି ଦଳ କିମ୍ବା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ୍, ଫିଫା ଏବଂ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପରିଷଦ (AFC) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କୌଣସି ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରଭାବ ନେପାଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଫୁଟବଲ୍ର ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନଫା (ANFA) ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଫା କିମ୍ବା ଏଏଫସି ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ କୋର୍ସର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
The All Nepal Football Association (ANFA) has been suspended until further notice in accordance with Article 16 of the FIFA Statutes. pic.twitter.com/ykVC1v9SFI— ANI (@ANI) June 25, 2026
ଏହି କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ରୂପରେଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଫିଫା ନିଜର ଆଧିକାରୀକ ବୟାନରେ କହିଛି, '୨୪ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ରୂପେ, ଆନଫା (ANFA) ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଫା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁଥିବା ତାହାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ଅଧିକାର ହରାଇଛି। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନଫାର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଫିଫା ଏବଂ ଏଏଫସି (AFC) ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଓ ସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ନିଲମ୍ବନର ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆନଫା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖନ୍ତୁ।'
ଏହି ନିରାଶାଜନକ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଫିଫା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ନିଲମ୍ବନର କାରଣ ସାଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉଥାଉ ସମାଧାନ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଫା କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ବୟାନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫିଫା ଏହି କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛି, 'ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ କିମ୍ବା ଫିଫା କାଉନସିଲ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଫା କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ନିୟମାନୁସାରେ ଏହାର ସୂଚନା ସେୟାର କରିବୁ।'