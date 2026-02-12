ETV Bharat / sports

ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ: ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର ?

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖେଳ ଉପକରଣ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଖେଳରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।

Female Kabbadi Players lacking basic sports necessities in Puri
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ: ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 12, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର


ପୁରୀ: ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ବପ୍ନ । ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳିବୁ... ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କମେଇବୁ... ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବୁ... କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖେଳ ଉପକରଣ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଖେଳରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ସୁବିଧା ମିଳୁନି । ଏପରି କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣର ଅଭାବ ହେଲେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏନେଇ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ: ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ:


ରାଜ୍ଯରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ୍ରୀଡାବିତ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । କବାଡି ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପଡିଆରେ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା କିଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ନେଇ କ୍ରୀଡାବିତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

Practicing the Kabaddi game in the field.
ପଡ଼ିଆରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ । (ETV Bharat Odisha)

ତଥାପି ହାର ମାନିନି ପ୍ରତିଭା:
ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି । ସର୍ବ ନିମ୍ନ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ରାଜ୍ଯ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କବାଡି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟ ଯୁକ୍ତ ପଡିଆ, କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ଡାଏଟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବାଡି ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତେ ।

Players are not provided with basic facilities like sports equipment and training.
ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଖେଳ ଉପକରଣ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି:


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସରେ ପୂର୍ବରୁ କବାଡି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଫାନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ କବାଡି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ହଷ୍ଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା ଦ୍ବାରା କବାଡି ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିଅର କରିଥିବା ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ କବାଡି ଖେଳାଳି ଖେଳରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନଥିବା ନେଇ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Practicing the Kabaddi game in the field.
ପଡ଼ିଆରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ । (ETV Bharat Odisha)


ନିତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ:
ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ । ପୁରୀ ସହରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାଲରେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାରୀ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କବାଡି ଖେଳାଳି ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀରୁ ମାଗଣାରେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ନିଜର ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାର ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି ନୀତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Practicing the Kabaddi game in the field.
ପଡ଼ିଆରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ । (ETV Bharat Odisha)
'ମୁଁ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ କିଣି ପାରୁନି'


ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ଶୁଭସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ଆମେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ । ଏଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରୁନି । ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ।"

Practicing the Kabaddi game in the field.
ପଡ଼ିଆରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ । (ETV Bharat Odisha)

'ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ'

ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରାବାସରେ କବାଡି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଏବେ ଆମେ ନିତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ । ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ ମାତ୍ର ଏଠାରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଯାହାକି ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମ୍ୟାଟରେ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆହତ ହେଉଛୁ । ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ । ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ । ଆମ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ଶୁଭସ୍ମିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।

Kabaddi player with coach
ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି (ETV Bharat Odisha)

ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳୁନି:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳି ଜ୍ୟୋତି ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "କବାଡିରେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହେବା ମୋର ସ୍ବପ୍ନ । ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ନୀତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ । ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି । କବାଡି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଅଭାବ ରହିଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ।"

Kabaddi players are training.
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି (ETV Bharat Odisha)

'ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳକୁ କ୍ରୀଡା ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛି'


କବାଡି କୋଚ ଶେଫାଳୀ ପତି କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ । ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ମ୍ୟାଟ ଉପରେ ଖେଳିବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ତାହା ନାହିଁ । ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ ଆମେ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ । ଆହତ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେ କବାଡି ଖେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ।"

Trainer
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)

'ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ'

ନିତା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀର ପରିଚାଳକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଡିଆ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଡିଆରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତଯୋଗିତାର ମ୍ୟାଟ ଉପରେ ଖେଳ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଟ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଏହା ଆମେ କରିପାରୁନୁ । ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଚଳିତବର୍ଷ ୮ ଜଣ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ।"

Practicing the Kabaddi game in the field.
ପଡ଼ିଆରେ କବାଡ଼ି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ । (ETV Bharat Odisha)

'ସରକାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ'

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡାର ବିକାଶ ଏବଂ ଭଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରି ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କବାଡି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । କବାଡି ଖେଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

