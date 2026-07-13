ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇଲେ ବାପା; ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷକ ପରିବାର
ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଓ ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ପୁରୀର ଚାଷୀପୁଅ ଅମରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 13, 2026 at 12:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ଯୁବ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ଖେଳାଳି ଅମରେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମାନଜନକ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆନ୍ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁ (Ju-Jitsu) ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ବ୍ରୁସ୍ ଲି'ଙ୍କ କାହାଣୀ
ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ରୁସ୍ ଲି'ଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଏହାକୁ ହିଁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ।
ଅମରେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟକୁ ଆପଣାଇଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ଦେଉଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଖେଳିବା, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି।"
ଚାଷୀ ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷ
ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣ ସଂଘର୍ଷ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଘରର ଚଳିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଚାଷ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ବାପା ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଶ-ବିଦେଶକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଏହି ତ୍ୟାଗକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହ ମନେ ପକାନ୍ତି।
ନିଜ ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଅମରେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ। ଚାଷ କରି ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେ। ଏହାରି ଭିତରେ ମୋର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ମୋତେ ଦେଶ-ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନର କଥା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ।"
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ସରକାରୀ ଅବହେଳା
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ସହରକୁ ଯାଇ ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅମରେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋଟ ୧୫ଟି ପଦକ ଜିତିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅମରେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାଭାବ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳେ, ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନିବି ନାହିଁ।"
ଅମରେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ସଫଳତା:
- ୨୦୧୬, ୨୦୧୭, ୨୦୧୯: ଜାତୀୟ ଜୁଜୁସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ।
- କିକ ବକ୍ସିଂ: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ।
- ୨୦୨୪: ଜାତୀୟ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।
- ୨୦୨୬: ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଜୁ-ଜିତ୍ସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ।