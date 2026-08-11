ETV Bharat / sports

ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ର ଶବ୍ଦ; ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି।

Fake Langur Voices to Protect Delhi Badminton Stadium
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଜଗିବେ 'ମଙ୍କି ହ୍ୱିସପରର୍ସ'! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BWF World Championship: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତିନିଜଣ ପେସାଦାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଶବ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇପାରିବ।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନେହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।

୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସଂଘ (BAI) ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ (SAI) ମିଳିତ ଭାବେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ବ୍ୟାପକ ନବୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ସମାଲୋଚନା ଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା।

ଆୟୋଜକମାନେ ତିନିଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ‘ମଙ୍କି ହ୍ୱିସପରର୍ସ’ (ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ)ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ର ଶବ୍ଦ କରି ‘ରିସସ୍ ମକାକ୍’ (Rhesus Macaque) ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଘଉଡ଼ାଇବେ। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି।

ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ପରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଟୋସବୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡଲାଇନ୍ ପାଲଟିଥିଲା।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ରିସସ୍ ମକାକ୍’ ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହନୁମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ର ଶବ୍ଦ ନକଲ କରିବାର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ୨୦୧୨ ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।

ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଉପାୟ ଉପରେ ଲୋକେ ହସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମାଧାନ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦରପଣ, ଆମର ଜୋସ୍ ଓ ଆମର ଆତିଥେୟତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାରତୀୟ ଅଟେ।”

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Nepal Cricket: ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଆଜି ଦେଶର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଲାମିଛାନେ

ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ୧୦ଟି ଦଳ, ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

TAGGED:

BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIP
PV SINDHU
MONKEY WHISPERERS
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
INDIRA GANDHI STADIUM MONKEY MENACE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.