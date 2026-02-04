ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଲେ ଫୈଜଲ ସିନୋଜାଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ?
Published : February 4, 2026 at 5:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୈଜଲ ଚଳିତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦାଙ୍କ ଏହି ଶତକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ
ବୁଧବାର ୨୦୨୬ ମସିହାର ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା ଏହା ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃𝐒! 💯💯— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) February 4, 2026
Faisal Khan Shinozada is enjoying his rich, hot form and brings up a second successive century in the semi-final against the India U19s. 👏
This is his 6th hundred in Youth ODIs. 👏#FutureStars | #AFGvIND | #U19WorldCup pic.twitter.com/KxZ8QpFYsS
ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା କିଏ ?
ଫୈଜଲ୍ ସିନୋଜାଦା ୨୦୦୮ ମସିହାରେ କାବୁଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ । ସେ ଫେବୃଆରୀ ୨୯ ତାରିଖରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେବେ । ଫୈସଲ ସିନୋଜାଦା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ମାୟସ୍ ୩୯୯ ରନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଫୈସଲ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଛଅ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ଏକ ଶତକ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୈସଲ ସିନୋଜାଦା ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୬୩ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ୫୫ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫୈଜଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୮୧ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଫୈଜଲ୍ ନିଜ ଶତକ ସମୟରେ କେବଳ ୧୫ ଚୌକା ଏବଂ କୌଣସି ଛକା ମାରିନଥିଲେ ଏବଂ ୯୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୧୦ ରନ୍ କରି ନିଜ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।