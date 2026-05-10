ETV Bharat / sports

ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ସିଏସକେ ଖେଳାଳି! ଜାଣନ୍ତୁ 'ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ'ଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ପଛର ଅସଲ କାହାଣୀ

Anshul Kamboj: ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

Anshul Kamboj IPL 2026
ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହରେ ସିଏସକେ ଖେଳାଳି? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Anshul Kamboj IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ସାଜିଥିବା ଜୋସେଫ ବିଜୟ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଚେପକଠାରେ ସିଏସକେ (CSK) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଚେହେରା ଅବିକଳ ସିଏସକେ ବୋଲର ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କ ସହ ମିଶିଯାଉଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ‘ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ବୋଜ’ଙ୍କ ଫଟୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ନିଜର ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଥିଲେ।

ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାବ୍ ଧରି ଚେପକ୍‌ ପହଞ୍ଚ।” ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅଂଶୁଲ ବୋଲିଂ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଦଳ ସହିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଏସକେର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସିଏସକେ ଅଂଶୁଲଙ୍କୁ ୩.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ହରିୟାଣାର ଏହି ବୋଲର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ମଧ୍ୟମ ଗତିର ବୋଲର ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୮.୭୧ ହାରରେ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ରେସରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ନୂଆ ବଲ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଂଶୁଲ, ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଏରିକ୍ ସାଇମନ୍ସଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଘାତକ ଡେଥ୍-ଓଭର ବୋଲରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL ରେ ନୂଆ ବିବାଦ: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ 'ଭ୍ଲଗିଂ' ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଆୟକର ବିଭାଗର ସୂଚନା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟକରଦାତା

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ନୂଆ କୋଚ୍, ଆଇପିଏଲ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି!

TAGGED:

CM VIJAY OATH CEREMONY
IPL 2026
CRICKET
ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ
CSK STAR ANSHUL KAMBOJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.