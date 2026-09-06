Explainer: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ ଧମକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ?
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ବୈଶ୍ଵିକ ଚାପ, ଆଇସିସି ନିୟମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଥର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
Published : September 6, 2026 at 3:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ସିରିଜର ସଦ୍ୟସମାପ୍ତ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।
ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ମୋଟ ୬ ଥର ବୟକଟ୍ କରିବାର ଧମକ ଦେଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ଏସିଆ କପ୍ରେ 'ନୋ-ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ମାମଲା, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ନେଇ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିରୋଧ ଏବଂ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ବିବାଦ ସାମିଲ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ୬ଟି ବିବାଦ ଉପରେ...
ICC Men’s Champions Trophy 2025 to be played across Pakistan and a neutral venue— ANI (@ANI) December 19, 2024
India and Pakistan matches hosted by either country at ICC Events during the 2024-2027 rights cycle will be played at a neutral venue, the ICC Board confirmed on Thursday, 19 December: ICC pic.twitter.com/tSEg2vnnnt
୧. ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ବିବାଦ
ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ନ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ବୈଶ୍ଵିକ ଚାପ ଏବଂ ଆଇସିସି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଜ ଦଳକୁ ଭାରତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଭାରତ ଆସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କୋଲକାତା ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ୯ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ଦଳକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
PCB chief #RamizRaja has reiterated that their cricket team could boycott next year's ODI World Cup, slated to happen in #India, if #Pakistan are denied the opportunity to host the Asia Cup in 2023.#Asiacup2023 @iramizraja @TheRealPCB pic.twitter.com/QYp6wfOrd2— IANS (@ians_india) December 11, 2022
୨. ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ର ବିରୋଧ
ଏହି ବିବାଦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଣା ଜିଦ୍ଖୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ନ ଆସେ, ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଭାରତକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଆପଣାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶେଷରେ ବିସିସିଆଇର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଗରେ ଆଇସିସିକୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ହିଁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଖେଳିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
ICC Men’s Champions Trophy 2025 to be played across Pakistan and a neutral venue— ANI (@ANI) December 19, 2024
India and Pakistan matches hosted by either country at ICC Events during the 2024-2027 rights cycle will be played at a neutral venue, the ICC Board confirmed on Thursday, 19 December: ICC pic.twitter.com/tSEg2vnnnt
୩. ଏସିଆ କପ୍ରେ 'ନୋ-ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ଧମକ
ଏହି ମାମଲା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ବୟାନ ଜାର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ନ ମିଳାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହାତ ମିଳାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ନିଜର ବୟକଟ୍ ବୟାନ ଉପରେ କାଏମ ରହିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
Indian players skip handshake with Pakistan as Asia Cup clash ends in frosty silence— IANS (@ians_india) September 14, 2025
· The high-voltage Group A encounter between India and Pakistan in the Asia Cup ended on an unexpectedly cold note at the Dubai International Stadium on Sunday. Once the match was over, Indian… pic.twitter.com/uckmZM7kVL
୪. ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ନୂଆ ହାଇ-ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 'ନୋ-ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍' ବିବାଦ ପରେ, ପିସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଏଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ହଟା ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ଜନ କରିବେ।
ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଦାବିକୁ ଅନୁଚିତ କହିବା ସହିତ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ବିଳମ୍ବ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।
Pakistan Cricket Board demands removal of Match Referee Andy Pycroft from Asia Cup, alleging " violation" of icc code of conduct by him<="" p>— press trust of india (@pti_news) September 15, 2025
୫. ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ ବିବାଦ
ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ଏଥିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାର ଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ସାମ୍ନାରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଯେ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜନ କରିବେ। ତଥାପି ଆଇସିସି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିନା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଧମକର ଆଇସିସି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପିସିବିକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଦଳ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
BCB President Md Aminul Islam says: “Following my short visit to Pakistan yesterday and given the forthcoming outcomes of our discussions, I request Pakistan to play the ICC T20 World Cup game on 15 February against India for the benefit of the entire cricket ecosystem.” pic.twitter.com/fyvP9awdH3— ANI (@ANI) February 9, 2026
୬. ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବିବାଦ
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଖେଳର ପାରସ୍ପରିକ ବିରୋଧାଭାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର 'ସ୍କାଇ' (Sky) ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟିଭିରେ ଦେଖାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍କାଇ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ନିଜ ଧମକ ଉପରେ ଅଟଳ ରହିପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
🚨 PAKISTAN THREATENED TO BOYCOTT LORDS TEST MATCH 🚨— VIKAS (@Vikas662005) August 28, 2026
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports after Mike Atherton interview with Imran Khan son's was aired during the Lord's test match.
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports and considering pulling its team… pic.twitter.com/RD39qIpEG9
ଉପରୋକ୍ତ ୬ଟି ବିବାଦ ସୂଚାଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନର ଧମକ ଶେଷରେ ଫମ୍ପା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶ୍ଵିକ ଚାପ, ଆଇସିସି ନିୟମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିଥର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନର କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି।