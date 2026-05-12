Explainer: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ହିରୋମାନେ କାହିଁକି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଫେଲ୍?
Published : May 12, 2026 at 8:50 PM IST
IPL 2026 Analysis, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରାୟ ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସଫର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲରେ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଦେଶର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମର କିଛି ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫର୍ମ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରିକେଟ୍ ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ?
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବହୁତ କମ୍ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୌଣସି ସମୟ ମିଳିନଥିଲା।
🚨 FIVE FLOP PLAYERS OF IPL 2026 🚨— Indian Cricket (@IPL2025Auction) May 11, 2026
🔺Suryakumar Yadav - 0(1), 12(7), 5(5), 36(30), 15(10), 0(1), 33(22), 6(3), 51(37) & 16(8).
🔺Axar Patel - 11(22), 1(6), 0(3), 2(3), 26*(19), 1(2), 2(3) & 0(1).
🔺Jitesh Sharma - 1(3), 10(6), 14(20), 23(9), 10(9), 5(8) & 0(1).… pic.twitter.com/6gTjEcm9wb
ଫର୍ମ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। କାରଣ ଉଭୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବା ୱାର୍କଲୋଡ୍ର ଚାପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି: (୧୨ ମଇ ଡାଟା ଅନୁସାରେ)
- ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା: ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ (ଇକୋନୋମି ୮.୫୧)
- ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪୬ ରନ୍ ଏବଂ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ (ଇକୋନୋମି ୧୧.୯)
- ଅକ୍ଷର ପଟେଲ: ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୦୦ ରନ୍ ଏବଂ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ (ଇକୋନୋମି ୮.୦୮)
- ଶିବମ ଦୁବେ: ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬୫ ରନ୍ ଏବଂ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ (ଇକୋନୋମି ୧୨.୩୩)
- କୁଲଦୀପ ଯାଦବ: ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ (ଇକୋନୋମି ୧୦.୬୭)
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍-ୱିନର୍ ବୁମ୍ରା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଘଂର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ୧୧.୯ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ଏବଂ ବୁମ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମ୍ ୱିକେଟ୍ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ଲୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
India’s WC-winning team and their IPL this season:— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) May 10, 2026
Sanju Samson - ✔️
Abhishek - ✔️
Ishan Kishan - ✔️
Surya Kumar Yadav - ❌
Tilak Verma - ❌
Hardik Pandya - ❌
Shivam Dube - ❌
Axar Patel - ❌
Kuldeep Yadav - ❌
Jasprit Bumrah - ❌
Arshdeep - ❌
Varun Chakravarthy ❌
Rinku Singh…
ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜନ୍ ଭଳି ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଆଶା ମୁତାବକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।
କିଛି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ:
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କିଛିଟା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଭଲ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ରେସ୍ ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଶାନ କିଶନ ୪୦୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହ ୨୪୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
𝗔𝘅𝗮𝗿 𝗣𝗮𝘁𝗲𝗹 𝗶𝗻 𝗜𝗣𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲— Cricbuzz (@cricbuzz) May 11, 2026
𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁-𝟭𝟬 𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀: 44 runs | 59 balls | SR: 74.57
𝗧𝗼𝗱𝗮𝘆: 56 runs | 30 balls | SR: 186.67#PBKSvsDC #PBKSvDC #IPL2026 pic.twitter.com/vkQPMxY4wi
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍-ୱିନର୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୭.୩୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ କେବଳ ୧୯୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳତା 'ସର୍ଟ ଡେଲିଭରି' ବା ଛୋଟ ବଲ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ?
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା:
- ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ୧୪
- ଶିବମ ଦୁବେ: ୧୪
- ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା: ୧୨
- ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ: ୧୨
- ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ: ୧୨
- ଅକ୍ଷର ପଟେଲ: ୯
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି (ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର)ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର (ୱାର୍କଲୋଡ୍) ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ତାରକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବି ମିଳିବନି ବିଶ୍ରାମ:
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି?