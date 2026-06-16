ETV Bharat / sports

Explainer: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର?

Cricket Rules: ବିପରାଜ ନିଗମ ପିଚ୍‌ର ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ୧୦ ରନ୍‌ର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା।

Danger Area in Cricket
କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍‌ର ‘ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ’ କ’ଣ? (gettyiamges)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Danger Area in Cricket: ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଏ-ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୋମବାର (୧୫ ଜୁନ୍) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମୁକାବିଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳ ଉପରେ ୧୦ ରନ୍‌ର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବିପରାଜ ନିଗମଙ୍କ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଉପରେ ଏହି ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଗଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଦଳକୁ ୧୦ ରନ୍‌ର ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୧୦ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା।

ଇଣ୍ଡିଆ ଏ-ର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ବିପରାଜ ନିଗମ ଦୁଇଥର ପିଚ୍‌ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ୧୦ ରନ୍‌ର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍‌ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ। କାରଣ ଏହାକୁ 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ'ରେ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ' ନିୟମ କଣ? ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୧୦ ରନର ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା।

କ୍ରିକେଟରେ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ' (Danger Area) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସମୟରେ କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ୨୨ ଗଜ ପିଚ୍‌ର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଯାଏ? ଅମ୍ପାୟାର ଏହାକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି? ଏଠାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ସମେତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସବୁକିଛି।

କ’ଣ ଏହି ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ?

ପିଚ୍ ଉପରେ ୱିକେଟ୍‌ର ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ' କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଏହାକୁ ପେଣ୍ଟ୍ କରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର (rectangle) ସଦୃଶ ଅଂଶ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସମପରି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ବେଳେ ନିଜର ଫଲୋ-ଥ୍ରୁ (follow-through) ସମୟରେ ସେଠାରେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଏହାକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ?

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏମିତି ନ କରାଯିବ, ତେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ପାଇକ୍ସ (ଜୋତାର କଣ୍ଟା) ଯୋଗୁଁ ପିଚ୍ ଖରାପ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଜାଣିଶୁଣି ପିଚ୍ ଖରାପ କରେ, ତେବେ ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ବୋଲରଙ୍କ ଫଲୋ-ଥ୍ରୁ ଯୋଗୁଁ ପିଚ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଅସମାନ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଏହି ରଫ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍‌ ର (Ruff patches) ଲାଭ ବିଶେଷ କରି ସ୍ପିନରମାନେ ହିଁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବୋଲର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ (Protected Area) ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅମ୍ପାୟାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି।

'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ'କୁ କିପରି ଜାଣନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଖେଳାଳି?

ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପିଚ୍‌ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପପିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିଜ୍‌ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୋଲର 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ'କୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ସ୍କୋୟାର୍ ଲେଗ୍ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାପଟେନ ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚେତାବନୀ ଦିଆସରିଛି।

ଭୁଲ୍‌ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ଲାଗିଥାଏ ବ୍ୟାନ୍

ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁଲ୍ କରିବା ପରେ ଅମ୍ପାୟାର ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୋଲର ସମାନ ଭୁଲ ବାରମ୍ୱାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅମ୍ପାୟାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଲିଂରୁ ହଟାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହି ଇନିଂସରେ ବୋଲର ଜଣକ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବୋଲିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ସମପରି ଚେତାବନୀ ପରେ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ'ରେ ଦୌଡନ୍ତି ତେବେ ଅମ୍ଫାୟର ୫ ରନର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ କଲେ ସମପରି ଆହୁରି ୫ ରନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏଥି ପାଇଁ ବିପରାଜ ନିଗମ ପିଚ୍‌ର ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆରେ ଦୌଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ୧୦ ରନ୍‌ର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କେବେଳ ଏତିକି ନୁହଁ ଅମ୍ଫାୟର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ' ନିୟମ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି ମିଳି ସାରିଛି ଦଣ୍ଡ:

  • ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି (୨୦୦୫): ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଜୋତାର କଣ୍ଟା (spikes) ଦ୍ୱାରା ପିଚ୍ ଖରାପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୨ଟି ଦିନିକିଆରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ।
  • ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ (୨୦୧୬): ଫଲୋ-ଥ୍ରୁ (follow-through) ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ୩ଥର ଚେତାବନୀ ପାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ସେହି ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
  • ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୨୦୧୬): ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ପିଚ୍ ମଝିରେ ନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପରେ ଭାରତରୁ ୫ ରନ୍ କଟାଯାଇଥିଲା।
  • ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନ (୨୦୨୦): ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ୫ ରନ୍‌ର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା।
  • ଟମ୍ କରନ୍ (୨୦୨୩): ପିଚ୍ ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରନ୍-ଅପ୍ କରିବାକୁ ନେଇ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିଗ୍ ବାଶ୍ ଲିଗ୍ (BBL) ରୁ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ।
  • ବିପରାଜ ନିଗମ (୨୦୨୬): ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ଦୁଇଥର 'ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ'ରେ ଦୌଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଉପରେ ୧୦ ରନ୍‌ର ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ହନୁମାନ ଜୀ...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ

ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଅନ୍ତ! ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ

TAGGED:

PROTECTED AREA IN CRICKET
CRICKET PITCH RULES
MCC LAW 41
କ୍ରିକେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ ନିୟମ
DANGER AREA IN CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.