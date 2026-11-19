Explainer: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହଟିଲା ସୁପର ସିକ୍ସ, ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା? ଜାଣନ୍ତୁ ICC ନୂଆ ନିୟମ
ଆଇସିସି ଆଗାମୀ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2028 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : November 19, 2026 at 3:28 PM IST
World Cup Qualifier new rules: ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାହା ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଇସିସି ଆଗାମୀ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2028 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିିଛି। ବିଶେଷ କରି 2007 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 'ସୁପର ସିକ୍ସ' ରାଉଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ର ସମୀକରଣକୁ କିପରି ବଦଳାଇବ...
କାହିଁକି ହଟିଲା 'ସୁପର ସିକ୍ସ' ଏବଂ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ କ'ଣ?
ଗତ ତିନିଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସଂସ୍କରଣରେ 'ସୁପର ସିକ୍ସ' ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 6ଟି ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପର ସିକ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 34ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଇସିସି ସୁପର ସିକ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା 34 ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ମାତ୍ର 23 ରେ ସୀମିତ ରହିବ।
The road to #CWC27 is set 🏆 More details on the ICC Men’s Cricket World Cup 2027 Qualifier ➡️ https://t.co/BIj9JSCZvg https://t.co/OqX1lq0Q7C— ICC (@ICC) November 15, 2026
ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତା?
ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ସିଧାସଳଖ ନକ୍-ଆଉଟ୍: 2027 ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 10ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା: ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେବଳ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ସିଧାସଳଖ 14 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ବା 'ସୁପର ସିରିଜ୍' ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୁପର ସିରିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ।
🚨 ICC ANNOUNCES QUALIFICATION FORMAT FOR 2028 MEN'S T20 WORLD CUP! The ICC has confirmed the qualification structure for the 2028 Men's T20 World Cup, with 16 teams competing for eight available spots in the main event. QUALIFIER FORMAT: - 16 teams will compete across four groups of four. - A total of 31 matches will be played. - The group stage will be followed by quarter-finals, semi-finals and the final. - Eight teams will qualify for the 2028 T20 World Cup. HOW WILL THE EIGHT TEAMS QUALIFY? 1️⃣ Semi-finalists: All four semi-finalists will automatically qualify. 2️⃣ Regional representation: The highest-placed team from each of the five regions — Africa, Americas, Asia, East Asia-Pacific and Europe — will be considered for qualification. - If a regional leader finishes in the top eight, they qualify directly. - If they finish 9th–12th (third in their group), they can replace the lowest-ranked team in the top eight that isn't a regional leader. 3️⃣ Remaining spots: Any remaining places will go to the highest-ranked losing quarter-finalists, based on group performance, points, wins and net run rate (NRR). ⚠️ Teams finishing last in their respective groups will not be eligible for qualification. #T20WorldCup2028 #ICC #Cricket— Shadman Sakib Arnob (@arnuX05) November 16, 2026
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ 6ଟି ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି ଆଇସିସି
2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର 10ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଦଳଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଲିଗ୍-୨ ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେରିକା, ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଓମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଅବଶିଷ୍ଟ ୪ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ନେପାଳରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ଲେଅଫ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଲିଗ୍-2 ର ତଳେ ଥିବା 4ଟି ଦଳ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି 8ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶୀର୍ଷ 4ଟି ଦଳ 2027 କ୍ୱାଲିଫାୟାର୍ ଖେଳିବାର ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସୋସିଏଟ୍ ବା ନୂଆ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ।
🚨 ICC SCRAPS SUPER SIX ROUND FROM 2027 ODI WORLD CUP QUALIFIER! The ICC has introduced a new format for the 2027 ODI World Cup Qualifier, dropping the Super Six stage used in the previous three editions. What's changing? - The tournament will feature 10 teams, scheduled for February–March 2027. - Teams will be divided into two groups of five. - The top two teams from each group will advance to the semi-finals. - The winners of the semi-finals will contest the final. - Only 23 matches will be played, compared to 34 under the previous format. - The top two teams will qualify for the 2027 ODI World Cup. Source: Cricinfo #CWC2027 #ODICricket #ICC— Shadman Sakib Arnob (@arnuX05) November 16, 2026
ଆଇସିସି ନୂଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ?
ଆଇସିସି କେବଳ ଦିନିକିଆ ନୁହେଁ ବରଂ 2028 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ପୁରୁଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା: ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର୍ରେ ମୋଟ 16ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳକୁ ନେଇ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଚାରିଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ବାକି ୪ଟି ସ୍ଥାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେପରିକି ପଏଣ୍ଟ, ବିଜୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା: ମହିଳା ବିଭାଗର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାର୍ରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦଳ ଖେଳିବେ। ଏଥିରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ ଓ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ 8ଟି ଦଳ ଆସିବେ। ଏହି 10ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ 2028 ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ।
ଆଇସିସି କାହିଁକି ଲାଗୁକଲା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ?
ଆଇସିସିର ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମୟ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ସିଧାସଳଖ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶର ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସୁପର ସିକ୍ସ ହଟିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଳ ପାଖରେ ଭୁଲ୍ ସୁଧାରିବାର ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 'କର ବା ମର' ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବ।