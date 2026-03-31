PSL 2026: ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଫଖର ଜମାନ ନିଲମ୍ବିତ
Published : March 31, 2026 at 5:17 PM IST
Fakhar Zaman Banned, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (PSL) ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର୍ ତଥା ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଟାମ୍ପରିଂ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
କ’ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ଲାହୋରର ଗଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ଏବଂ କରାଚି କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। କରାଚି କିଙ୍ଗସ୍ର ବ୍ୟାଟିଂର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ଅନ-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ବଲ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସ ଉପରେ ୫ ରନ୍ର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଯିବା ସହ ବଲ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
Lahore Qalandars’ Fakhar Zaman was caught tampering the ball on live television.
Match officials awarded five penalty runs to the Karachi Kings
ଫଖରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧାରା ୨.୧୪ (ଲେଭଲ୍-୩) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବଲ୍ର କଣ୍ଡିସନକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଦଳାଇବା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହା ଖେଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।
ନାଟକୀୟ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଫଖରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଶାହିଦ ସାଇକତ, ଫୈସଲ ଖାନ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ ଟିଭି ଅମ୍ପାୟାର ଆସିଫ ୟାକୁବ ଫଖରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଗୁରୁତର ଚାର୍ଜ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫଖର ଜମାନ ନିଜ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରୋଶନ ମହାନାମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲାହୋର କାଲାନ୍ଦର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି, ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀନ ରାଣା ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଫାରୁକ୍ ଅନୱାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରେଫରି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଫଖରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲେଭଲ୍-୩ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ବ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଫଖରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
Fakhar Zaman has been handed the maximum penalty - a two-match ban - after being found guilty of altering the condition of the ball during Lahore Qalandars' defeat to Karachi Kings
ଅପିଲ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ
ଯଦିଓ ଫଖରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପିଏସଏଲ୍ (PSL) କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ରେଫରିଙ୍କ ଲିଖିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ନିକଟରେ ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କମିଟି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ।