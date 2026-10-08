'ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ', ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର
ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ହକି ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟ ଓ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରୋଡମାପ୍ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 8, 2026 at 3:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ।
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିନେଇଛି।
ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି, ଗୋଲକିପିଂ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଫଳତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି?
ଅମିତ ରୋହିଦାସ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଲଗାତାର ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ସେହି ସମୟର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ଯାହା ଆମ ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ଖେଳିଥିବା ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ରଣନୀତି ଥିଲା?
ଅମିତ ରୋହିଦାସ: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ସବୁଥିରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୩-୧ ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଖେଳର ଗତି କମିଯିବାରୁ ସେମାନେ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସେମିଫାଇନାଲର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ପଦକର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି?
ଅମିତ ରୋହିଦାସ: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆମେ ପଦକର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ/ରୌପ୍ୟ ଜିତିବାକୁ) ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକ ହାସଲ କରିବୁ। ଏବେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସରିଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଜାବରେ 'ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି' ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଅଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାଜନକ ନଥିଲା। ଏବେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ୍ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ?
ଅମିତ ରୋହିଦାସ: ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁଧାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପି. ଆର୍. ଶ୍ରୀଜେଶ ଅବସର ନେବା ପରେ ଗୋଲକିପିଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି?
ଅମିତ ରୋହିଦାସ: ଶ୍ରୀଜେଶ ଭାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାର ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅବସର ନେବା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗୋଲକିପିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ।
ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ହକି ଯାତ୍ରା
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୌନାମରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ହକି ଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ତଥା 'ଫାଷ୍ଟ ରସର' ଭାବେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ତିନି ଥର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି ସେ। ୨୦୧୩ରୁ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ଅମିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।