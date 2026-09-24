ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ରୁଟ୍‌: ୩ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି!

ଏହି କ୍ରିକେଟର 2015 ମସିହାରେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

Billy Root retirement
କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବିଲି ରୁଟ୍‌ (gettyiamges)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Billy Root retirement: ଇଂଲଣ୍ଡର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଲି ରୁଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର। ଯଦିଓ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ବିଲି ରୁଟ୍‌ କେବେ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୧ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ପରେ ବିଲି ରୁଟ୍‌ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ ଗ୍ଲାମୋର୍ଗନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ୍ ୨୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ବିଲି ରୁଟ୍‌ 2015 ମସିହାରେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ 2017 ରେ ବିଲି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତିନିଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲି ଜାତୀୟ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା।

ବିଲି ରୁଟ୍‌ଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ବିଲି ରୁଟ୍‌ଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ 83ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, 60ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ 50ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ବିଲି ରୁଟ୍‌ 53.96 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ 4107 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ସେ 17ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 7ଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 229 ରନ୍ ରହିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ବିଲି 1665 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ସେ 89.66 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 9ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 3ଟି ଶତକ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟି20 କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 634 ରନ୍ ବନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କିମ୍ବା ଶତକ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ବିଲି ରୁଟ୍‌ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତିନିଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌କୁ ମିଶାଇ ସେ ନିଜ ନାମରେ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଭାଇ ଜୋ ରୁଟଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି ବିଲି ରୁଟ୍

ବିଲି ଏବଂ ଜୋ ରୁଟ୍‌ ପିଲାଦିନେ ଶେଫିଲ୍ଡ କଲେଜିଏଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଏକାଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ 2013ରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ସେୟାର୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଲି MCC ୟଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର 12 ତମ ଖେଳାଳୀ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ।

2017ରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ବିଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ କେବଳ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ଭାଇ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିଲି ରୁଟ୍‌ ସେହି ଅନେକ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା
ବିଲି ରୁଟ୍‌ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ରୁଟ୍‌
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ବିଲି ରୁଟ୍‌ କିଏ
BILLY ROOT RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.