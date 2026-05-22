ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ: ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ IN, ଆଉ କିଏ OUT
FIFA WORLD CUP 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : May 22, 2026 at 8:30 PM IST
England World Cup squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଆଉଥରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍-ଏଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରୋଏସିଆ, ଘାନା ଓ ପାନାମା ପରି ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସହଜ ମନେ କରାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ କ୍ରୋଏସିଆ ଭଳି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ଦଳ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ସେହିପରି ଘାନା ଏବଂ ପାନାମା ଭଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଓଲଟଫେର କରିପାରନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ କେବେ ଖେଳିବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍?
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୭ ରେ କ୍ରୋଏସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକାର ଡାଲାସ୍ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଦଳ ଜୁନ୍ ୨୩ ରେ ଘାନା ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୭ ରେ ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହେବେ ହାରି କେନ୍। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଏକ ବାର ଗୋଲ୍ କରିବାର ଆଶା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍, ବୁକାୟୋ ସାକା, ଡେକ୍ଲାନ୍ ରାଇସ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ ରୢାସଫୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋବି ମାଇନୁ, ଆନ୍ଥୋନି ଗର୍ଡନ ଓ ମୋର୍ଗାନ ରୋଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ
- ଗୋଲକିପର: ଡିନ୍ ହେଣ୍ଡରସନ, ଜର୍ଡାନ ପିକଫୋର୍ଡ, ଜେମ୍ସ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ
- ଡିଫେଣ୍ଡର: ଡାନ ବର୍ନ, ମାର୍କ ଗୁଏହି, ରୀସ ଜେମ୍ସ, ଏଜରୀ କୋନ୍ସା, ଟିନୋ ଲିଭରାମେଣ୍ଟୋ, ନିକୋ ଓ’ରାଇଲି, ଜାରେଲ କ୍ୱାନ୍ସା, ଜେଡ୍ ସ୍ପେନ୍ସ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ
- ମିଡଫିଲ୍ଡର: ଇଲିୟଟ ଏଣ୍ଡରସନ, ଜୁଡ୍ ବେଲିଂହାମ୍, ଏବେରେଚି ଏଜେ, ଜର୍ଡାନ ହେଣ୍ଡରସନ, କୋବି ମାଇନୁ, ଡେକ୍ଲାନ୍ ରାଇସ୍, ମୋର୍ଗାନ ରୋଜର୍ସ
- ଫରୱାର୍ଡ: ଆନ୍ଥୋନି ଗର୍ଡନ, ହାରି କେନ୍, ନୋନି ମଡୁକେ, ମାର୍କସ ରୢାସଫୋର୍ଡ, ବୁକାୟୋ ସାକା, ଇଭାନ ଟୋନି, ଓଲି ୱାଟକିନ୍ସ
ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ମୋଟ ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ 'ଥ୍ରୀ ଲାୟନ୍ସ' (ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ) ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୨ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ୧୦୪ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଭେଟେରାନ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଗ୍ୟାରି ଲାଇନେକର ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଦେଶର ସର୍ବକାଳୀନ ଶୀର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇ ରହିଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ହାରି କେନ୍ ଏକ ଷ୍ଟାର୍-ଷ୍ଟଡେଡ୍ ଦଳ ସହ ଗ୍ରୁପ୍-ଏଲ୍ରେ କ୍ରୋଏସିଆ, ଘାନା ଏବଂ ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି।
୧୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
୪୮ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୧ ଜୁନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ମିଶି ଏହାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ୧୬ଟି ସହରରେ ଖେଳାଯିବ।