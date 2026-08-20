ETV Bharat / sports

ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ୱେନ୍ ବେଣ୍ଟଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବଲ୍‌କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯିଏ କି ଏହାକୁ ଅଧା କରି କାଟି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

Why England Split the Match Ball vs PAK
ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

England vs Pakistan Test: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଡ୍ସଠାରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବଲ୍‌କୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଘଟଣାଟି ଏହା ଥିଲା ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୋଲର ୫ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଇନିଂସର ବଲ୍‌କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରବିନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କଷ୍ଟକର ଥିଲା।

England Bowlers Share a Single Ball After Bowling Out Pakistan
ମ୍ୟାଚ୍ ବଲ୍‌କୁ ଅଧା କାଟି ନିଜ ସହ ଘରକୁ ନେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦୁଇ ବୋଲର (gettyimages)

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ମାତ୍ର ୧୬ଥର ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବୋଲର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ରବିନ୍ସନ୍-ଟଙ୍ଗ୍ ଯୋଡ଼ି ଏହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବଲ୍‌କୁ ୨ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦୁହେଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧା-ଅଧା ବଲ୍ ନିଜ ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବେହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା।

ଟଙ୍ଗ୍, 'ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍'କୁ କହିଛନ୍ତି, "ରୋବୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବଲ୍‌କୁ ଅଧା-ଅଧା ବାଣ୍ଟିପାରିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଏପରି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜାଇ ରଖିବି।"

ରବିନ୍ସନ୍ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବଲ୍‌ର ନିଜ ଭାଗର ଅଧା ଅଂଶ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବୋଲର ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉପାୟ ମନକୁ ଆସିଥିଲା।

ରବିନ୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଜୋସ୍ କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ୍, ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌ର ଅଧା ଅଂଶ ଅଧିକ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଏମିତି କିଛି ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେବି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ।"

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ୱେନ୍ ବେଣ୍ଟଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବଲ୍‌କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯିଏ କି ଏହାକୁ ଅଧା କରି କାଟି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

୧୭୧ ରନ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍

ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ଏହି ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୭୧ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍ ୫୦ ରନ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରବିନ୍ସନ୍ ୫୧ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଟଙ୍ଗ୍ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇ ପାକ୍ ଦଳର ଅଧା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ୍‌ର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବୋର୍ଡରେ ୧୧୨ ରନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ୫୯ ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ENGLAND VS PAKISTAN TEST
OLLIE ROBINSON JOSH TONGUE
SPLIT CRICKET BALL IN HALF
ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
ENG VS PAK TEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.