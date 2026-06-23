ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏହି ଖତରନାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
England T20 Squad: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : June 23, 2026 at 10:28 AM IST
England T20 Squad vs India: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ନୂଆ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅନ୍କ୍ୟାପ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ। ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳକୁ ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସନି ବେକର ଏବଂ ସାକିବ ମହମୁଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବ୍ରାଇଡନ କାର୍ସ ଏବଂ ଜେମି ଓଭରଟନ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ସାମ୍ କରନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
Our 17-player squad is IN! 💪— England Cricket (@englandcricket) June 22, 2026
Excitement building ahead of our five-match IT20 series with India!
Click below for the full story:
ଅନ୍କ୍ୟାପ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ କିଏ?
ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ୧୫୭ ଦିନ ବୟସରେ ସସେକ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରି ସେ କ୍ଲବ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ୬୧ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୬.୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ୨୮.୬୦ ହାରରେ ୧୩୭୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ୨୬.୯୪ ହାର ଏବଂ ୮.୨୭ ଇକୋନୋମିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫୩ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ଟର ମାର୍କସ ନର୍ଥ କୋଲ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ ଜଣେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେ ବିଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।'
A blend of youth and experience in England's T20I squad to take on India 💪— ICC (@ICC) June 23, 2026
More 👉 https://t.co/9uVxuIo547 pic.twitter.com/0WYBLmv3mv
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:
- ୧ ଜୁଲାଇ: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍)
- ୪ ଜୁଲାଇ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ (ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର)
- ୭ ଜୁଲାଇ: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ (ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍)
- ୯ ଜୁଲାଇ: ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ (ବ୍ରିଷ୍ଟଲ)
- ୧୧ ଜୁଲାଇ: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ (ସାଉଥେମ୍ପଟନ)
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ:
ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରେହାନ ଅହମଦ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ସନି ବେକର, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ଜୋସ୍ ବଟଲର, ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସାମ୍ କରନ, ଲିଆମ ଡସନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ସାକିବ ମହମୁଦ, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍।