ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏହି ଖତରନାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

England T20 Squad: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

England T20 Squad vs India
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

England T20 Squad vs India: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ନୂଆ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ। ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍‌ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳକୁ ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସନି ବେକର ଏବଂ ସାକିବ ମହମୁଦଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବ୍ରାଇଡନ କାର୍ସ ଏବଂ ଜେମି ଓଭରଟନ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ସାମ୍ କରନଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍‌କ୍ୟାପ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ କିଏ?

ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ୧୫୭ ଦିନ ବୟସରେ ସସେକ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରି ସେ କ୍ଲବ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ୬୧ଟି ଇନିଂସରେ ୧୪୬.୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ୨୮.୬୦ ହାରରେ ୧୩୭୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂରେ ୨୬.୯୪ ହାର ଏବଂ ୮.୨୭ ଇକୋନୋମିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫୩ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସିଲେକ୍ଟର ମାର୍କସ ନର୍ଥ କୋଲ୍ସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ ଜଣେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେ ବିଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶୀ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।'

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ:

  • ୧ ଜୁଲାଇ: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍)
  • ୪ ଜୁଲାଇ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ (ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର)
  • ୭ ଜୁଲାଇ: ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ (ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍)
  • ୯ ଜୁଲାଇ: ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ (ବ୍ରିଷ୍ଟଲ)
  • ୧୧ ଜୁଲାଇ: ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ (ସାଉଥେମ୍ପଟନ)

ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ:

ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରେହାନ ଅହମଦ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ସନି ବେକର, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ଜୋସ୍ ବଟଲର, ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସାମ୍ କରନ, ଲିଆମ ଡସନ, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ସାକିବ ମହମୁଦ, ଆଦିଲ ରସିଦ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲେ ୧.୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍

୪ ଦିନରେ ୨ଟି ମହାମୁକାବିଲା! ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ

TAGGED:

ENGLAND T20 SQUAD VS INDIA
ENG SQUAD
WHO IS JAMES COLES
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
INDIA VS ENGLAND T20 SERIES 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.