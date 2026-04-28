ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଥମ ଦଳ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : April 28, 2026 at 7:02 PM IST
ICC Women's T20 WC 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନାଟ୍ ସାଇଭର୍-ବ୍ରଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯିଏ କି ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଏଜବେଷ୍ଟନଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ସ୍ପିନର ଟିଲି କୋର୍ଟିନ୍-କୋଲମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। କୋର୍ଟିନ୍-କୋଲମ୍ୟାନ୍ ଗତ କିଛି ସିଜିନ୍ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍'ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସିଜିନ୍ରେ ସେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୫.୭୫ ରହିଥିଲା। ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇସି ୱଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଲରେନ୍ ଫାଇଲର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଡାନି ୱାଟ-ହଜ୍ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଚାର୍ଲି ଡିନ୍ଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲରେନ୍ ବେଲ୍ ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଦଳରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶାର୍ଲେଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୨୦୦୯ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହିଳା ଦଳ:
ନାଟ୍ ସାଇଭର୍-ବ୍ରଣ୍ଟ, ଲରେନ୍ ବେଲ୍, ଏଲିସ୍ କ୍ୟାପସି, ଟିଲି କୋର୍ଟିନ୍-କୋଲମ୍ୟାନ୍, ଚାର୍ଲି ଡିନ୍, ସୋଫିଆ ଡଙ୍କଲେ, ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍, ଲରେନ୍ ଫାଇଲର୍, ଡାନି ଗିବସନ୍, ଏମି ଜୋନ୍ସ, ଫ୍ରେୟା କେମ୍ପ, ହେଦର ନାଇଟ୍, ଲିନସେ ସ୍ମିଥ୍, ଇସି ୱଙ୍ଗ୍ ଓ ଡାନି ୱାଟ-ହଜ୍।
ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ସାମ୍ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ହେବ। ୧୨ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରୁପ୍-ବି ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୩୦ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।