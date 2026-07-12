ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତର ଦବଦବା; ୧୬୦୦ ଦିନ ପରେ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : July 12, 2026 at 1:00 PM IST
ICC T20 Team Rankings: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଦଳ ରାଙ୍କିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇବାର ପୁରସ୍କାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜୟ
ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାସ ଶେଷରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୦-୨ ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ତାକୁ ୪-୦ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଗତ ୧୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦବଦବା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୨ ରେ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର-୧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ଦଳ ତାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏବେ ବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଜୟର ସନ୍ଧାନ ରହିଛି।
On top of the world! 🌎 pic.twitter.com/cYxZPGnKTj— England Cricket (@englandcricket) July 11, 2026
ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଜୋସ୍ ବଟଲର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୩୩ ରନ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ବଟଲର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଅଧିନାୟକ ବ୍ରୁକ୍ ନିଜ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ୯୫ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା, ଏବଂ ସେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଏହାକୁ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଲେ।
A change at the top 🔝— ICC (@ICC) July 11, 2026
A new team sits at the summit of the ICC Men's T20I Team Rankings as India slip after their series defeat to England 👀https://t.co/DopvTgVFpB
ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିଲାନି ଭାରତ
ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ଚାରୋଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ନଟିଂହାମଠାରେ ଭାରତକୁ ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲା, ସେହିପରି ବ୍ରିଷ୍ଟଲଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୩.୪ ଓଭରରେ ୧୫୯ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହିବ।