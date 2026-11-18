ନିଜ ଘରେ ODI ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ; ହୋବାର୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
AUS vs ENG: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ 2-1 ରେ ଜିତି ନେଇଛି।
Published : November 18, 2026 at 5:22 PM IST
AUS vs ENG 3rd ODI: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର (18 ନଭେମ୍ୱର) ହୋବାର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ 97 ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 328 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନିଂସ 47ତମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 231 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ହୋବାର୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଦଳର ଓପନରମାନେ ପ୍ରଥମ 8.3 ଓଭରରେ 74 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 328 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ 49ତମ ଓଭରରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ପିଚ୍ ପାଇଁ 238 ରନ୍ ସ୍କୋର ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଥିଲା।
England secure the ODI series victory against Australia with a commanding performance in Hobart 💪 📝: https://t.co/KjA7uJhMBI https://t.co/03XOnXIRRF— ICC (@ICC) November 18, 2026
ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଶତକ
ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେ 115ଟି ବଲରେ 15ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 133 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ 59 ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ 35ଟି ବଲରେ 44 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଧମାକାଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Ben Duckett brings up his seventh ton in the ODI series decider against Australia 🙌💯 📝: https://t.co/EgcP277F2b https://t.co/UpUIDt5joB— ICC (@ICC) November 18, 2026
ଅପରପକ୍ଷେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 329 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାତ୍ର 231 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ 55 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରି 37 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ 31 ରନ୍ ଏବଂ କୁପର କନୋଲି 23 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବଳ 231 ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ ସନ୍ନି ବେକର ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଲିଆମ୍ ଡସନ୍ ମଧ୍ୟ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।