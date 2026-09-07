ଇଂଲଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଦଳର ନୂଆ ମେଣ୍ଟର ହେଲେ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍
କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି୨୦ ଦଳର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
Published : September 7, 2026 at 5:10 PM IST
Kevin Pietersen England mentor: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି୨୦ ଦଳର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପିଟରସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଦଳ ସହିତ ନଜର ଆସିବେ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ନୂଆ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେବେ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏବେଠାରୁ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ।
Welcome, @KP24! 👋— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
Full story: https://t.co/qVtdHoXsY3 pic.twitter.com/0sKUuqBw0i
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବ ଏବଂ ଏହି ସିରିଜରୁ ହିଁ ପିଟରସନ୍ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପିଟରମାରିଟ୍ସବର୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପିଟରସନ୍ ଏକାକୀ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେବେ ବରଂ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍, ମାର୍କସ ଟ୍ରେସ୍କୋଥିକ୍, ଟିମ୍ ସାଉଦି ଏବଂ ସାରା ଟେଲରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜିତନ୍ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।
A word from KP on his return! 💬 pic.twitter.com/p7fRSPmeHF— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ପିଟରସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୟାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର କଥା।
ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମ୍ ମଧ୍ୟ ପିଟରସନ୍ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି।
ପିଟରସନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ପିଟରସନ୍ ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୦୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୭.୨୮ ହାରରେ ୮୧୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨୩ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ୧୩୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ୪୦.୭୩ ହାରରେ ୪୪୪୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ୯ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩୭ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୩୭.୯୩ ହାରରେ ୧୧୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।