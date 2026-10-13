ଦିନିକିଆ ଓ ଟି୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : October 13, 2026 at 5:17 PM IST
England Squad: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ, ସନ୍ନି ବେକର ଓ ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ଗସ୍ତକୁ ନଜରରେ ରଖି ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଯୁବ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବା ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟି୨୦ ଦଳରେ ଚାରିଜଣ ଏମିତି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥୋମାସ୍ ରେଭ୍ ଏବଂ ଏଡି ଜ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଥୋମାସ୍ ରେଭ୍ ଏହି ଦଳର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଇସିବିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। ସେ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ଦଳକୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଥୋମାସ୍ ରେଭ୍ ଏବଂ ଏଡି ଜ୍ୟାକ୍ ଉଭୟ ଗତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିବା 'ଇଂଲଣ୍ଡ ଲାୟନ୍ସ' ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି।
England announce ODI and T20I squads for their upcoming tour of Australia. https://t.co/rUHk5vd2q0— Cricbuzz (@cricbuzz) October 13, 2026
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଆସନ୍ତା ୭ ନଭେମ୍ବରରୁ ପର୍ଥର ୱାକା (WACA) ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୧୩ ନଭେମ୍ବର (ପର୍ଥ), ୧୫ ନଭେମ୍ବର (ଆଡିଲେଡ୍) ଓ ୧୮ ନଭେମ୍ବର (ହୋବାର୍ଟ) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ୨୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରୁ ହେବ ଏବଂ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ, ବ୍ରିସବେନ୍, ସିଡନୀ ଏବଂ କ୍ୟାନବେରାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ଗସ୍ ଆଟକିନସନ, ସୋନି ବେକର, ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ହେନେରୀ କ୍ରୋକୋମ୍ବେ, ସାମ୍ କରନ, ଲିଆମ୍ ଡସନ, ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଟମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଟନ, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ଜେମ୍ସ କୋଲ୍ସ, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ହେନେରୀ କ୍ରୋକୋମ୍ବେ, ସାମ୍ କରନ, ଲିଆମ୍ ଡସନ, ଏନ୍ୟୁରିନ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ, ଏଡି ଜ୍ୟାକ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଥୋମାସ୍ ରେଭ୍, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍।