ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ; ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଆଶଙ୍କା?
ଲିଡ୍ସ ଏବଂ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
Published : September 6, 2026 at 12:10 PM IST
ENG vs PAK Controversy: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଲିଡ୍ସ ଏବଂ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିସିବି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଇସିସିର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବେଟିଂ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ତଦନ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ଜମା କରାଯିବା ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିୟମ ମୁତାବକ, ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ଧରାଯିବ।
Unprecedented crisis in Pakistan cricket.— Brutal Truth (@sarkarstix) September 5, 2026
The PCB has confiscated the mobile phones of Pakistan’s players in London, with an “investigation” now underway.
This comes days after the PCB sent seven players home midway through the England series.
What exactly is being…
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଲକରରେ ଜମା କରିଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡିଭାଇସ୍ ଜବତ କରି ଡାଟା ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ମେସେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସାତ ଜଣ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ପଛରେ କେବଳ ଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇମାମ-ଉଲ୍-ହକ୍ଙ୍କ ଆଘାତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ସିରିଜ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇମାମ ମିଛ ଆଘାତର ବାହାନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ପରିବେଶ ଖରାପ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଇମାମ ଏବଂ ରିଜୱାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା, ଅଲି ଉସମାନ, ଖୁରମ ଶହଜାଦ, ଆମିର ଜମାଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଓୱାଇସ ଜଫରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
🚨 PCB SEIZES PLAYERS’ PHONES 🚨— Rayham. (@RayhamUnplugged) September 5, 2026
- The Pakistan Cricket Board (PCB) has reportedly taken the mobile phones of several players into custody in London.
- The move comes as the board carries out an ongoing investigation into the matter. pic.twitter.com/Q6niNzEroU
ପଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ବିଗିଡ଼ିଯାଇଥିବା ପରିବେଶର ପରିଣାମ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସରଫରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଉମର ଗୁଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବର୍ମିଂହାମ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅନ୍ତରୀଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଲିଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (ଇନିଂସ ଓ ୧୦୩ ରନ୍ରେ ପରାଜୟ) ଏବଂ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ (୧୯୪ ରନ୍ରେ ପରାଜୟ) ର ଚାରିଟିଯାକ ଇନିଂସରେ ୨୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ କରିପାରିନଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏବେ ଏଜବେଷ୍ଟନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ୫ ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୭ ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।