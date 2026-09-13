୧୩୮ ବର୍ଷ ପରେ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ-ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ବି ମାରିପାରିଲେନି ଶତକ
ସିରିଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ସଉଦ୍ ଶକିଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
Published : September 13, 2026 at 3:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ୩-୦ ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ୧୩୮ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅତିକମରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଶତକ ହୋଇନାହିଁ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ୩-୦ ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦବଦବା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ସେତେଟା ଖାସ୍ ନଥିଲା। ତିନିଟି ଯାକ ଟେଷ୍ଟରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜୋ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଶତକ ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଗତ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଶତକ ଆସି ନଥିଲା।
Series clean sweep ✅— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2026
Catch all the action from day four at Edgbaston 👉 https://t.co/EEReKnHHQ7 pic.twitter.com/XMM6jw0dTj
ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜରେ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ଦଳ ୬ଟି ଇନିଂସରୁ ୫ଟିରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲା। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲରମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ୫ ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଥରେ ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୮୦ ରନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ୯୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଥିଲା।
ସିରିଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ସଉଦ୍ ଶକିଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ସେ ୯୭ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶକିଲ୍ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ ପାଇଁ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ଏକ ଖାସ୍ ରେକର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ସେ ଲର୍ଡସରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
Series win vibes 🏆 pic.twitter.com/MeXk8fRRx9— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2026
ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶାନ୍ ମସୁଦ୍ ବର୍ମିଂହାମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୯୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ୯୧ ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଶତକର ନିକଟତର ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ ନହେବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ୨୦୨୬ର ଇଂଲଣ୍ଡ-ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି କାରନାମା ୧୮୮୮ର ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସିରିଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ୭୨ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୯୫୪ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କେବେ ବି ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା।