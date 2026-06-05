ENG vs NZ: ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ୧୬ ୱିକେଟ୍, ୩ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ କି ଟେଷ୍ଟ?

ENG vs NZ: ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ୧୬ ୱିକେଟ୍, ୩ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ କି ଟେଷ୍ଟ?
ENG vs NZ: ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ବୋଲରମାନେ ଏଭଳି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୋଟ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିିଥିଲା।
Published : June 5, 2026 at 10:01 AM IST
ENG vs NZ 1st Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଲର୍ଡସଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ବୋଲରମାନେ ଏଭଳି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୋଟ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରିନ୍ ପିଚ୍ ଏବଂ ସୁଇଂ ହେଉଥିବା ବଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋ ରୁଟ୍ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୨ ରନ୍ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ।
ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭୧ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୬ ରନ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ନିମ୍ନକ୍ରମରେ ଶୋଏବ ବସିର ୧୪ ରନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଅପରାଜିତ ୧୦ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ୧୪୦ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂରା ଦଳ ୩୯.୪ ଓଭରରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାଏଲ୍ ଜାମିସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ସେ ୧୪ ଓଭରରେ ୬୨ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ୱିଲିୟମ୍ ଓ'ରୁର୍କେଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
Quite a start to the Test match summer...— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
New Zealand trail by 79 runs at the close 🏏
An incredible return from OIlie Robinson 👏 pic.twitter.com/BoTaeux7Zn
୧୪୦ ରନ୍ର ଜବାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍କା ଦେଇ କିୱି ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୬୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ନିଜର ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଏବଂ ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥମ୍ କେବଳ ୩ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ।
ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୬ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗସ୍ ଆଟକିନସନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ୧-୧ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍କୋର ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୧ ରନ୍ ଥିଲା। ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୩୧ ରନ୍ ଏବଂ ନାଥନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୬ ରନ୍ କରି କ୍ରିଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିୱି ଦଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସ୍କୋରଠାରୁ ୭୯ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି।
Dot. Dot. Wicket. Dot. Wicket. Wicket.— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
Every ball from that ridiculous Ollie Robinson over 👇 pic.twitter.com/A5jhEgkV1p
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ପତନ ଘଟିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଲର୍ଡସର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ଏହି ମୁକାବିଲାର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ।