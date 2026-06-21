ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ବିଜୟ: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୫୩ ରନ୍ରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କଲା ବରାବର
New Zealand vs England: ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରିଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୫୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : June 21, 2026 at 5:26 PM IST
ENG vs NZ 2nd Test: ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରିଙ୍କ ୧୧ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଶତକୀୟ ପାରି ବଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୫୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୧-୧ରେ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେନିଙ୍ଗଟନ୍ ଓଭାଲ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିୱି ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାରିରୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା।
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ଜୋ ରୁଟ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ୪୬୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୦୯ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫୩ ରନ୍ର ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ଏହାକୁ ଜିତିବ ସେ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିବ।
Defeat at The Kia Oval. pic.twitter.com/S8iDyHi8X3— England Cricket (@englandcricket) June 21, 2026
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କିୱି ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ୩୯୧ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୫୦-୩୦୦ ରନ୍ ଆଖପାଖରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ଭଳି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୦୦ ରନ୍ର ଏକ ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ୩୯୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୨୯୧ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ୧୦୦ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ବୋଲିଂରେ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ସେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ।
New Zealand win the second Test and level the series 🇳🇿— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) June 21, 2026
Attention now turns to Trent Bridge next week 🔜#ENGvNZ pic.twitter.com/xiFS95fVQH
ପ୍ରଥମ ପାରିରେ ୧୦୦ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍କ୍ୟାପ୍ସ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ) ପାଇଁ ହେନ୍ରି ନିକୋଲ୍ସ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେ ୧୨୧ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର (୭୬ ରନ୍) ଏବଂ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ (୬୮ ରନ୍) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ୩୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୪୬୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା।
୪୬୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରି କାଳ ସାଜିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ପାରି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ଜୋ ରୁଟ୍ (୭୭ ରନ୍) ଏବଂ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (୫୮ ରନ୍) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହେନ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରିରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୦୯ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨୫୩ ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି।