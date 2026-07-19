ଲର୍ଡ୍ସରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ୫୧ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ENG vs IND: ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆରେ ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ସର୍ବବୃହତ ରନ୍ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି।
Published : July 19, 2026 at 8:10 PM IST
Highest ODI Score at Lord’s: ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବେନ୍ ଡକେଟ୍ଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ର ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନାମରେ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭାରତ ୨୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଏବଂ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୨ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହଜରେ ୩୫୦ ରନ୍ର ମାର୍କ ପାର୍ କରିପାରିଥିଲା। ଡକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆରେ ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ସର୍ବବୃହତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ ନାମରେ ଥିଲା। ଦଳ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୧୭ରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଇଦାନରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିସାରିଛି। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲା।
Prettttty, pretttyyy good.— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2026
8️⃣2️⃣ runs in the last five overs.
The highest ODI score on this ground.
We finish our 50 overs on 3️⃣8️⃣7️⃣ 🤩 pic.twitter.com/1iZYBew4BB
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୪୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ମହା-ରେକର୍ଡ! ଲର୍ଡସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି
ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ୧୩୫ ବଲ୍ରେ ୧୪୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ୯୩ ବଲ୍ରେ ୯୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ୧୯୨ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେକୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗିଦାରୀ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଡକେଟ୍ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଜୋ ରୁଟ୍ ୪୮ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୭୪ ରନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୧୩ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୪୧ ରନ୍ର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମାତ୍ର ୨୦ ବଲ୍ରେ ୬୩ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ ରେ ବରାବର ରହିଛି।
A 300+ target has been successfully chased down in ODIs at Lord’s only once in history.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 19, 2026
326 by India against England in the 2002 Natwest final.
24 years later, will history repeat itself? 👀 https://t.co/Ju7O2zI4V3
ଅନ୍ୟପଟେ ରବିବାର ଦିନ କ୍ରିକେଟର ମକ୍କା କୁହାଯାଉଥିବା ଲର୍ଡସରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମିଳିତ ଭାବେ ୪୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରେକର୍ଡ (୩୯୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍)କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
England finish with 387/3 😳— Cricbuzz (@cricbuzz) July 19, 2026
⚡️Highest ODI total at Lord's
⚡️4th highest ODI total vs India
⚡️Another unbeaten fifty for Joe Root pic.twitter.com/Vilr1LQ0ot
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିନା ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ହେଲେ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍