ETV Bharat / sports

ଏଲିସ୍ ପେରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ୯ଟି ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର

Ellyse Perry: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

Ellyse Perry 9 ICC Trophies
ଏଲିସ୍ ପେରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 6, 2026 at 11:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ellyse Perry Record: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭେଟେରାନ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଏଲିସ୍ ପେରୀ ନିଜ ନାମରେ ଏଭଳି ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନପାରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସପ୍ତମ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଏଲିସ୍ ପେରୀ ବର୍ଷ ୨୦୦୭ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପେରୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୭ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ୨ଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଏହି ସମସ୍ତ ୯ଟି ଆଇସିସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି।

ଏଲିସ୍ ପେରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ୯ଟି ICC ଟ୍ରଫିର ତାଲିକା:

ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୭ଟି ଟାଇଟଲ୍)

  • ୨୦୧୦ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୧୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୧୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୨୦ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୨୩ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍

ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨ଟି ଟାଇଟଲ୍)

  • ୨୦୧୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍
  • ୨୦୨୨ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ବ୍ୟତୀତ ଏଲିସ୍ ପେରୀ ୨୦୨୨ ବର୍ମିଂହାମ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଇସିସି ଏବଂ କମନୱେଲଥ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା

କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ICC ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି:

  1. ଏଲିସ୍ ପେରୀ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) – ୯ଟି ଟ୍ରଫି (୭ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨ଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍)
  2. ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) – ୭ଟି ଟ୍ରଫି (୫ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨ଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍)
  3. ଆଲିସା ହିଲି (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) – ୭ଟି ଟ୍ରଫି (୬ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୧ଟି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍

ଏଲିସ୍ ପେରୀଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭେଟେରାନ୍ ଏଲିସ୍ ପେରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଏଲିସ୍ ପେରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋଟ୍ ୧୫ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୬୮ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୧୮୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ୧୦୦୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୩୯ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନିକିଆରେ ପେରୀ ୩ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୪୫୮୧ ରନ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ବୋଲିଂ କରି ଏଲିସ୍ ପେରୀ ୧୬୬ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦମଦାର୍। ଟି-୨୦ରେ ଏଲିସ୍ ପେରୀ ୨୪୯୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ୧୩୧ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚଟକାଇଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସପ୍ତମ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

ରବିବାର ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ୭ମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହ ସପ୍ତମ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସପ୍ତମ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମାରିଲେ ଐତିହାସିକ 'ଶତକ'; କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର କରି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏପରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ

TAGGED:

ELLYSE PERRY
ELLYSE PERRY RECORD
AUSTRALIA CRICKET
ଏଲିସ୍ ପେରୀ
ELLYSE PERRY 9 ICC TROPHIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.