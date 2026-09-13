ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରାଇବାକିନା: ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି
US Open 2026: ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ୬-୪, ୫-୭, ୬-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଲେନା ରାଇବାକିନା।
Published : September 13, 2026 at 2:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଇବାକିନା ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ସବାଲେଙ୍କା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଇବାକିନା ତାଙ୍କର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ରେ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସବାଲେଙ୍କା ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ୍ରେ କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରିବା ପରଠାରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲେ।
ରାଇବାକିନାଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଟ୍ରଫି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ବିଜୟ ସେ ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ରାଇବାକିନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସହିତ ରିବାକିନା ୫.୫ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଅଟେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଚଳିତ ସିଜନରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତିନିଟି ଟାଇଟଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସବାଲେଙ୍କା ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ମିର୍ରା ଆନ୍ଦ୍ରୀଭାଙ୍କ ସହ ଏହି ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତିନିଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
TOP OF THE WORLD 🌎— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei
ରିବାକିନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ରୁଷରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଜାଖସ୍ତାନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୨ରେ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଜିତି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଖେତାବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ବାକି ଅଛି।
ଅନ୍ଯପଟେ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପରେ ଫ୍ଲଶିଂ ମିଡୋଜ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଯଦିଓ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ରିବାକିନାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନାରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସବାଲେଙ୍କା ରିବାକିନାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପରେ ନିଜର ରାକେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଉପବିଜେତା ଭାବରେ ୨.୮ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମିଳିଛି।
Concrete jungle where dreams are made of.— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena Rybakina is a US Open champion!!! 🏆 pic.twitter.com/1QB8jDNTP6
କିପରି ଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍?
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ରେ ସବାଲେଙ୍କା ଏକ ଡବଲ୍ ଫଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରାଇବାକିନା ୬-୪ ରେ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ସବାଲେଙ୍କା କମବ୍ୟାକ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍କୁ ୭-୫ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍ରେ ରାଇବାକିନା ନିଜର ଜବରଦସ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ବଳରେ ୬-୨ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରାଇବାକିନା କହିଥିଲେ, "ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏଭଳି ଆଶା ନଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା।"
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସବାଲେଙ୍କା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଇବାକିନାଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଦ୍ରୁତ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଇବାକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଆଧିକାରିକ ନମ୍ବର-୧ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।