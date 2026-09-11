କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଲେନା ରିବାକିନା
ରିବାକିନା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ନମ୍ବର-1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 11, 2026 at 10:54 AM IST
US Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଜାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଏଲେନା ରିବାକିନା ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ୱିମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର-୧ ରିବାକିନା ୟୁଏସ୍ଏର କୋକୋ ଗଫ୍ଙ୍କୁ ଏକ ତିନି ସେଟ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ୩-୬, ୬-୪, ୬-୪ ରେ ହରାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଆର୍ଥର ଆଶ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଗଫ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରିବାକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଜିତି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
କୋକୋ ଗଫ୍ ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ ୬-୩ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରିବାକିନା ନିଜ ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ ବେସଲାଇନ୍ ଗେମ୍କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ ରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଲେନା ରିବାକିନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସେଟ୍କୁ ୬-୪ ରେ ଜିତି ମୁକାବିଲାକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ୬-୪ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିନେଇଥିଲେ।
Another three-set win and another Grand Slam final ticket punched this year for Elena Rybakina! pic.twitter.com/8BsAlkebOl— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେହେଲେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ର ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରିବାକିନା ଦୁଇଥରର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନାଓମି ଓସାକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିନୱେନ୍ ଜେଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଫ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଅଟେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଗତ ମାସରେ ଟରଣ୍ଟୋ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଫ୍ଙ୍କୁ ଏକ ସେଟ୍ ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ହରାଇଥିଲେ।
Otra final de Grand Slam entre Rybakina y Sabalenka 🔥 pic.twitter.com/wOnCaddH4P— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚଳିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନା ସବାଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ହେବ। ସବାଲେଙ୍କା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ ୭-୫, ୬-୨ ରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଏବଂ ନମ୍ବର-୨ ଖେଳାଳି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରିବାକିନା ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସବାଲେଙ୍କା ଏହି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।