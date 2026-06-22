ETV Bharat / sports

FIFA 2026: ଶେଷ ହେଲା ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା! ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ମିଶର

FIFA World Cup: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଁ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ) ଦଳର ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି।

Egypt Secure First-Ever World Cup Victory Against New Zealand
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ମିଶର (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 10:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Egypt vs New Zealand: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସଲାହଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ) ଦଳର ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ସୋମବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ କାନାଡାର ଭାଙ୍କୁଭରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ମିଶର ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବର୍ଷ ୧୯୩୪ରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ମିଶର ଦଳର ଫୁଟବଲର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା।

ମିଶର ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦେଖି ଆଦୌ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଯେ ୯୨ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ତାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। କାରଣ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୫ତମ ମିନିଟରେ ହିଁ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଲ୍ ଫିନ୍ ସରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଏକ କର୍ଣ୍ଣର୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଟିମ୍ ପାୟନେ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବକ୍ସ ଭିତରକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କିକ୍ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିନ୍ ସେଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେଡର୍ କରି ବଲକୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିନଥିଲା ଏବଂ ମିଶର ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ହାଫରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ମିଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫରେ ଚୁପ୍ ବସି ନଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖେଳିବାର ରଣନୀତି ଆପଣାଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇଦା ଦଳକୁ ୫୮ତମ ମିନିଟରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍ତଫା ଜିକୋ, ମହମ୍ମଦ ହୈନିଙ୍କ କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ବଲ୍ କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କୋର ବରାବର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

୬୭ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ମିଶର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମହମ୍ମଦ ସଲାହ ଏବଂ ଜିକୋ ପରସ୍ପରକୁ ପାସ୍ ଦେଇ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କିକ୍ ମାରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସଲାହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମିଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ୮୨ତମ ମିନିଟରେ ସଲାହ ଏକ କର୍ଣ୍ଣର୍ କିକ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରେଜେଗୁଏଟ୍ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ମିଶରକୁ ଦୁଇଟି ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ମିଶର ୯୨ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଜର୍ମାନୀ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ବଡ଼ ବିଜୟ; ଜାପାନଠାରୁ ହାରି ଟ୍ୟୁନିସିଆ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଦଶମ ଦିନ?

କାନାଡାର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ; ନକଆଉଟ୍‌ରେ ମେକ୍ସିକୋ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ?

FIFA 2026: ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମେକ୍ସିକୋ

TAGGED:

EGYPT VS NEW ZEALAND RESULT
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
EGYPT FIRST WORLD CUP MATCH WIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.