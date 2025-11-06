ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା; ରାଇନା ଓ ଧାୱନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କଲା ED
ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ।
Published : November 6, 2025 at 9:11 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବଡ ଆକ୍ସନ । ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ କରିଛି ଇଡି । 1xbet ବେଟିଂ ଆପରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଥିବା 6.5 କୋଟି ଆଟାଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କର 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ ହୋଇଛି । 1000 କୋଟି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଡି ।
ଗୁରୁବାର ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଛି ।
1xBet ନାମକ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅଧୀନରେ ଧାୱନଙ୍କ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରୈନାଙ୍କ ୬.୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆଟାଚ୍ କରିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର 1xBet ଏବଂ ଏହାର ସରୋଗେଟ୍ର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅନୁମୋଦନ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ।
ED ଏହି ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଯୁବରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପା, ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା, ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ପୂର୍ବତନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ) ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରା (ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା) ପରି ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ।
ଧାୱନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 34 ଟେଷ୍ଟ, 167 ଦିନିକିଆ ଓ 68ଟି ଟି 20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଶିଖର । 167ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ 6,793 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 17ଟି ଶତକ ଓ 39ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି । ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ସେ 34ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 2315 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 7ଟି ଶତକ ଓ 5ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି 20 ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 68ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 1759 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 11ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି । ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଧାୱନ 122 ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8499 ରନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 25ଟି ଶତକ ଓ 29ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି ।