ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬: ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଇକ୍ୱାଡୋର, ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

FIFA World Cup 2026: ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ଇକ୍ୱାଡୋର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

Ecuador Beats Germany
ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଇକ୍ୱାଡୋର (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ecuador Beats Germany: ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ଇକ୍ୱାଡୋର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍-ଇ ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇକ୍ୱାଡୋର ଚାରିଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଉପରେ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାନିଏଲ୍ ନୋବୋଆ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ୱାଡୋର ନକ୍‌ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହିଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ମନେକରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଦଳକୁ ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟଠାରୁ ୧-୦ ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କୁରାକାଓ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଲ୍‌ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେକରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଖରାପ ଫର୍ମର ଚାପକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସେବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବେକାସେସ୍‌ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୋବୋଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' (X) ରେ ଦଳର ଏହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେହି ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚନା, ଅପମାନ ଏବଂ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏହି ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶରେ ଛୁଟି ରହିବ! ଇକ୍ୱାଡୋର ଅମର ରହୁ।"

ଜର୍ମାନୀକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଗ୍ରଣୀ

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋରିଆନ୍ ଭିର୍ଟଜ୍‌ଙ୍କ ପାସ୍‌ରେ ଲେରୟ ସାନେ ଚମତ୍କାର ଫିନିସିଂ କରି ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ୧-୦ ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍‌କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଇକ୍ୱାଡୋରର ଖେଳାଳିମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଲ୍ ବିଲ୍ଡ-ଅପ୍ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ପାଭଲୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପେଡ୍ରୋ ଭିଟେଙ୍କ ଉପରକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଫାଉଲ୍ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍‌କାରେ ଭାଙ୍ଗି ନପଡ଼ି ଇକ୍ୱାଡୋର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ନବମ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ନିଲସନ୍ ଏଙ୍ଗୁଲୋ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ପାସ୍ ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଦୂରରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ। ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ମାନୁଏଲ୍ ନୋୟର୍‌ଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ ରେ ସମାନ କରିଦେଇଥିଲା।

୨-୧ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇକ୍ୱାଡୋର

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୭୭ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କ୍‌ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ କର୍ନର କିକ୍‌ରେ କେଭିନ୍ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେଡର୍ ଜରିଆରେ ବଲ୍‌କୁ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଫ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଞ୍ଜାଲୋ ପ୍ଲାଟା ପଲକ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ବଲ୍‌କୁ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ କିକ୍ ମାରି ସ୍କୋରକୁ ୨-୧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍‌ର ସାତ ମିନିଟ୍‌ରେ ଜର୍ମାନୀ ସମାନତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଡୋରର ଡିଫେନ୍ସ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।

ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଇକ୍ୱାଡୋରର ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଡୋର ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର କରି ନକ୍‌ଆଉଟ୍‌ରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ୱାଡୋର ଦଳ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନେପାଳ ଫୁଟବଲକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା! ଅଖିଳ ନେପାଳ ଫୁଟବଲ ସଂଘକୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା ଫିଫା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରଚିଲା ଇତିହାସ ଏଂବ ବ୍ରାଜିଲ ଦେଖାଇଲା ଦବଦବା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଥିଲା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ୧୪ତମ ଦିନ?

TAGGED:

ECUADOR BEATS GERMANY
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
ECUADOR STUNS GERMANY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.