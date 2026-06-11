ETV Bharat / sports

ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ECB

Ben Stokes: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।

Ben Stokes Dropped
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ben Stokes Dropped: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଇସିବି (ECB) ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ରୁଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ୬୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୭ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୨୬ଟି ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପରେ ହିଁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି।

ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ଏବଂ ଜର୍ଡାନ କକ୍ସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜର୍ଡାନ କକ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଚାମ୍ପିଅନ ଆରସିବି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କକ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୬ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।

ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୭ ରୁ ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ ୧-୦ ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୧୫ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ: ଜୋ ରୁଟ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ସୋନି ବେକର, ଶୋଏବ ବଶୀର, ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଫିସର, ଏମିଲିଓ ଗେ, ଜେମ୍ସ ରେଭ୍, ଓଲି ରବିନ୍ସନ, ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜୋଶ୍ ଟୋଙ୍ଗ୍।

ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ କ’ଣ?

ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ଆଜିକାଲି ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ରବିବାର ୮ ଜୁନ୍ ଦିନ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଗସ୍ ଆଟକିନ୍ସନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଲଣ୍ଡନର ଚେଲସି ସ୍ଥିତ ଏକ ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲେ।

ଏହି କ୍ଲବରେ ସାରାସେନ୍ସ ରଗ୍‌ବୀ କ୍ଲବ୍ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ରଗ୍‌ବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖୁଦେଖୁ ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତାହାତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାଡ଼ପିଟ୍‌ର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରିପୋର୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କଲେ ମାନବ ସୁଥାର

କିଏ ଏହି ୧୨୫ କିଲୋର ରଗ୍‌ବୀ ଖେଳାଳି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର

TAGGED:

BEN STOKES DROPPED
ENGLAND VS NEW ZEALAND 2ND TEST
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍
JOE ROOT
BEN STOKES NIGHTCLUB CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.