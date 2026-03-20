ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ 'ଯୁଦ୍ଧ'ର ପ୍ରଭାବ: ସଙ୍କଟରେ ଚଳିତ ସିଜନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ 'ଯୁଦ୍ଧ'ର ପ୍ରଭାବ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 12:12 PM IST

Dukes Ball Crisis, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିରହିଥିବା ଏହି ଉତ୍ତେଜନା କେବଳ ସୀମାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଚେର ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜନରେ 'ଡ୍ୟୁକ୍ସ' (Dukes) ବଲ୍‌ର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି।

ଅଧା ବଲ୍‌ରେ ଚଳିବ କାମ?

ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୩ ତାରିଖରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲ୍ଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ECB ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବଲ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ବୋର୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ବଲ୍ ହିସାବ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ 'ଯୁଦ୍ଧ'ର ପ୍ରଭାବ

କାହିଁକି ଅଟକିଛି ବଲ୍ ସପ୍ଲାଏ?

ଡ୍ୟୁକ୍ସ ବଲ୍‌ର ମାଲିକ ଦିଲୀପ ଜାଜୋଡିଆ ଏହି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଲ୍ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଲ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଭୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।"

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବଲ୍ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପିଛା ୫ ଡଲାର ଥିବା ଭଡ଼ା ଏବେ ୧୫ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ବଲ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନେଇ ମଜାକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ...

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜାଜୋଡିଆ କୌତୁକିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ!"

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ 'ଯୁଦ୍ଧ'ର ପ୍ରଭାବ

କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ଡ୍ୟୁକ୍ସ ବଲ୍?

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ ଡ୍ୟୁକ୍ସ ବଲ୍‌ର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆବରଡିନ୍ ଆଙ୍ଗସ୍ ଗାଈର ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଏହି ବଲ୍‌କୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟାନିଂ କରାଯିବା ପରେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆକୁ ପଠାଯାଏ। କରୋନା ପରଠାରୁ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲେ ବି ECB ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ବି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଏପରିକି ବୋର୍ଡ 'କୁକାବୁରା' ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି।

କ’ଣ କହିଛି ECB?

ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଲ୍‌ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ECB) କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ECB ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବଲ୍‌ ଷ୍ଟକ ଅଛି। ସମସ୍ତ ୧୮ଟି କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଲ୍‌ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କାଉଣ୍ଟି ସିଜିନ କିମ୍ବା ଜୁନ୍‌ ୪ରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

