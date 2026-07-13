ETV Bharat / sports

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ହେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍? ମ୍ୟାକକୁଲମ ବିଦା ହେବା ପରେ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଖେଳାଳି

କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

England Next Test Coach Rahul Dravid
ମ୍ୟାକକୁଲମ ବିଦା ହେବା ପରେ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

England Next Test Coach: ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧-୨ ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାକକୁଲମଙ୍କର ୪ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କୋଚିଂ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। 'ଡେଲି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମହାନ ଖେଳାଳି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର ରିଚାର୍ଡ ଡସନ ଓ ଭାରତର ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କୋଚ୍ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛି।

ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍‌କୁ ନଜରରେ ରଖି ECB ନେଲା ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍‌କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ମନେକରୁଛି। ତେବେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନିଜ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡର କୋଚ୍ ପଦ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖବରକାଗଜର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କର ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ କୋଚିଂ କରିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।

ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ କୋଚ୍ ହେବା ମୁଡ୍‌ରେ ନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍-ଟାଇମ୍ କୋଚିଂ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟାକରିବ। ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ କୋଚିଂର ବହୁତ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ମାହିର। ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର କୋଚ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ରେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଭେଟେରାନ୍

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନୂଆ କୋଚ୍ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ଜିମ୍ବାୱେର ମହାନ ଖେଳାଳି ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦଳକୁ ତିନି ଥର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ଜିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ବନାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଟଫ୍, ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମାଇକ୍ ହେସନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କୋଚ୍ ଜଷ୍ଟିନ ଲାଙ୍ଗର ଓ ଭାରତର ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେଲେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ

IND vs ENG: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

TAGGED:

ENGLAND NEXT TEST COACH
BRENDON MCCULLUM
ENGLAND CRICKET
ଇଂଲଣ୍ଡର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଚ୍
RAHUL DRAVID ENGLAND COACH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.