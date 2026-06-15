ETV Bharat / sports

ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରାଙ୍କ କମାଲ, ଜିତିଲେ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ

ଭାରତର ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା ତୁର୍କୀର ଅନ୍ତଲ୍ୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୩ରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

Dheeraj Bommadevara Bags Career's Biggest Archery World Cup Title
ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରାଙ୍କ କମାଲ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Archery World Cup, ଅନ୍ତଲ୍ୟା: ଭାରତର ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା ତୁର୍କୀର ଅନ୍ତଲ୍ୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୩ରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ କୁମକୁମ ମୋହୋଦଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ଡବଲ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଧୀରଜ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଲି ୱୁ-ସିଓକଙ୍କୁ ୭-୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହା ଧୀରଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପଦକ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନୋଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ବର୍ଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଅତନୁ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତ ତାଲୁକଦାର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି।

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଧୀରଜ କରିଥିଲେ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଧୀରଜଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ମୁସ୍କିଲ୍ ଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ଜର୍ମାନୀର ମୋରିତଜ୍ ୱିଜରଙ୍କଠାରୁ ୩-୧ରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ୬-୪ରେ ଜିତିବା ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ଜଣକ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରିକର୍ଭ ତୀରନ୍ଦାଜ ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲି ୱୁ-ସିଓକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୋଡିୟମର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ ଧୀରଜଙ୍କୁ ୧୭ ବର୍ଷୀୟା କୁମକୁମ ମୋହୋଦଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯୋଡ଼ି ରିକର୍ଭ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସିଡ୍‌ପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଫାଇନାଲରେ ଶୀର୍ଷ ସିଡ୍‌ପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଯୋଡ଼ି ଓହ ୟେଜିନ୍ ଏବଂ କିମ୍ ଜେ-ଡିଓକଙ୍କୁ ୫-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିମ୍ ଜେ-ଡିଓକ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସେହି ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।

ଧୀରଜ ଏବଂ କୁମକୁମ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସଡ୍ ରିକର୍ଭ ଯୋଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଦୀପିକା କୁମାରୀ ଏବଂ ଅତନୁ ଦାସ ୨୦୨୧ରେ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତରୁଣଦୀପ ରାୟ ଏବଂ ରିଧି ୨୦୨୨ରେ ଅନ୍ତଲ୍ୟାଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। କୁମକୁମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆର୍ଚ୍ଚରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍: ସାଉଥ୍ କୋରିଆକୁ ୫-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ

'ହନୁମାନ ଜୀ ମହାନ୍...', ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଭାଇରାଲ

TAGGED:

DHEERAJ BOMMADEVARA DOUBLE GOLD
DHEERAJ BOMMADEVARA VS LEE WOO SEOK
INDIA ARCHERY WORLD CUP GOLD MEDAL
ଧୀରଜ ବୋମ୍ମାଦେବରା
ARCHERY WORLD CUP STAGE 3 ANTALYA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.