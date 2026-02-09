ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଆମେରିକା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ- USA ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି

T20 World Cup 2026: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

Donald Trump Cheers On Team USA
ଆମେରିକା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 12:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC T20 World Cup 2026: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଏବେ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

USA ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି! ମୁଁ ଟିମ୍ USAକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମ ଦଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଛି।"

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ଆମେରିକାରେ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ'ରେ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନାମିବିୟା ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ୱାଙ୍ଖେଡେରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆମେରିକାର ବୋଲରମାନେ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ ୪୬ ରନରେ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ଶ୍ୟାଡଲି ଭ୍ୟାନ୍ ଶାଲ୍କୱିକ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଇନିଂସ ଓ ସିରାଜଙ୍କ କମାଲ୍

ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍‌ରୁ ୧୦ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହ ଅପରାଜିତ ୮୪ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୧/୯ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

୧୬୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆମେରିକା ଟିମ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ବେଶି ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୯ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେରିକା ୧୩୨/୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୨୯ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs PAK: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ ! ରଖିଲା ଏହି ୩ ସର୍ତ୍ତ

T20 World Cup: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ହେବ କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

DONALD TRUMP CHEERS ON TEAM USA
ICC T20 WORLD CUP 2026
USA CRICKET TEAM
ଆମେରିକା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
DONALD TRUMP CHEERS ON TEAM USA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.