ବାରବାଟୀରେ DMX ମଜା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଓପନ୍ ଏୟାର୍ କନ୍ସର୍ଟ୍ର ଅନୁଭବ
ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ୍-୫୧୨ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଧାରିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ସମସ୍ତ ୮ଟି ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
Published : November 29, 2025 at 5:58 PM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଦେଖାନଦେବ, ତାଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଓପନ୍ ଏୟାର୍ କନ୍ସର୍ଟ୍ର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ବାରବାଟୀରେ ଡିଏମ୍ଏକ୍ସ୍-୫୧୨ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଧାରିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଏକାଧିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗି ସାରିଛି ।
ବାରବାଟୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ:
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ସମସ୍ତ ୮ଟି ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ରୁ ଏକାଥରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍-ଅଫ୍ କରାଯାଇପାରିବ । ଅର୍ଥାତ ପଡିଆରେ ମ୍ୟୁଜିକର ତାଳେ ତାଳେ ଚକମକ ଲାଇଟ ର ମଜା ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଇନିଂସ ବ୍ରେକ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବିଟ୍ରେ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଧପ୍ଧପ୍ କରି ଉଠିବେ, ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବେ ଏବଂ ଲାଇଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍, ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ୍ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଯିବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମର ପରୀକ୍ଷଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜରିଆରେ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ସୂଚନା ଆସିଯିବ ଏବଂ ମରାମତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ।
ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ନହେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ:
ଗତ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ବାରବାଟୀରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ତାହା ପାଇଁ ଏଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାୱାର୍ରେ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଜେନେରେଟର ରଖାଯିବ, ସମୁଦାୟ ୧୬ଟି ଜେନେରେଟର ସହ ଆଉ ୨ଟି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଓସିଏର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କନସଲଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଫ୍ଲଡ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । 20 ମିନିଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଘଟଣାରେ ଦର୍ଶକ ଓ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓସିଏ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ