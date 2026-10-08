ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା
ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ।
Published : October 8, 2026 at 3:11 PM IST
Dhananjaya de Silva Steps Down: ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଲଭା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।
ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଡି ସିଲଭାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ମାତ୍ର ୭ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ୮ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର' ରହିଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଡି ସିଲଭାଙ୍କ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧-୦ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬୫ ରନ୍ରେ ଜିତିଥିବାବେଳେ, ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଡ୍ର' କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଡି ସିଲଭା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦିମୁଥ୍ କରୁଣାରତ୍ନେଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଡି ସିଲଭା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ୧୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୬.୪୫ ହାରରେ ୧୧୩୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଦଳକୁ ନଭେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ (WTC) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେଳାଯିବ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସିରିଜ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟ କୁସଲ୍ ମେଣ୍ଡିସ୍ଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ତିନିଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ୨୦୧୫ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟି୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ନିଜର ଏହି ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ୬୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୪୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୩ଟି ଶତକ ଓ ୨୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୯୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯୨୪ ରନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ୪୮ଟି ଟି୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଡି ସିଲଭା ୮୯୦ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ତିନିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
News from Sri Lanka as a skipper steps down 👇 https://t.co/bDHUsKBsoa— ICC (@ICC) October 8, 2026
କିଏ ହେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ?
୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି ସିଲଭା ନିଜର ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୪୩୧ ରନ୍ କରିବା ସହ ୪୩ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାରେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ୯୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୧୯୨୪ ରନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବୋଲିଂରେ ୪୮ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଡି ସିଲଭା ମଧ୍ୟ ୫୮ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୮୯୦ ରନ୍ କରିବା ସହ ୧୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।