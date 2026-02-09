ETV Bharat / sports

Dhakshineswar Suresh: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ ଟେନିସର ନୂଆ 'ସୁପରଷ୍ଟାର୍'? ଡେଭିସ୍ କପରେ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍‌ଙ୍କ ପରି କଲେ କମାଲ

Davis Cup 2026: ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୪ରେ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ କରିଥିଲେ।

Dhakshineswar Suresh Davis Cup
ଭାରତୀୟ ଟେନିସର ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Davis Cup 2026: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଜଗତରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନାଁକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ନାମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ(Dhakshineswar Suresh)। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଡେଭିସ୍ କପ୍ ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ୬ ନମ୍ବର ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୨ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ।

ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍‌ଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୪ରେ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଟାଇ (Tie) ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ (ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଓ ଡବଲ୍ସ ମିଶାଇ) ଜିତିବାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଡେଭିସ୍ କପ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ଡେଭିସ୍ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶଙ୍କ କମାଲ

ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ଜେସପର ଡି ଜୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଭାରତକୁ ବିଜୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ରବିବାର ଦିନ ୟୁକି ଭାମ୍ବ୍ରିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେଭିଡ୍ ପେଲ୍ ଓ ସାଣ୍ଡର ଆରେଣ୍ଡସଙ୍କୁ ୭-୬, ୩-୬, ୭-୬ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚରେ ସୁମିତ ନାଗାଲ ଆହତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବାରୁ ସ୍କୋର ୨-୨ ବରାବର ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର (ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ୪୫୭) ଗାୟ ଡେନ୍ ଓଡେନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ହରାଇ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ?

ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇରେ ଜନ୍ମିତ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଖେଳିବା ଶୈଳୀ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସେ କେବଳ 'ଟଚ୍' ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡ' ଏବଂ 'ସର୍ଭିସ୍' ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍‌କୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।

ଆମେରିକାରେ ଶିକ୍ଷା:

ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ସୁରେଶ ଆମେରିକାର ୱେକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ୟୁନିଭରସିଟିରୁ ଟେନିସର ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର 'କଲେଜ ଟେନିସ' ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳିବା ଶିଖାଇଛି।

ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ (X)ରେ ଏହି ବିଜୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଗ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ ବୟଜ୍!"

