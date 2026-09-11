ବିନେଶ ଫୋଗାଟ ଦେଇପାରିବେନି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ଝଟ୍କା
ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମା ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 11, 2026 at 12:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୋଗାଟ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତା ଶର୍ମା ବିନେଶଙ୍କ ସେହି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମାଗିଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ର ସର୍କୁଲାର୍ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ମାପଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (WFI) ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ବିନେଶଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୁସ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Vinesh Phogat has been denied entry to the 2026 World Championships trials after the Delhi High Court refused her request for an interim exemption.— Nalini Unagar (@NalinisKitchen) September 11, 2026
The issue is simple. WFI's new criteria favour wrestlers who won medals in recent competitions. Vinesh was away from competition,… pic.twitter.com/TEBIgG63uV
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୨୦୨୬ ସିନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡାଲ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଏବଂ ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି।
ଏହାପରେ ବିନେଶ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା, ପ୍ରସବ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ WFI ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି 'କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍' ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଣ୍ଡାରେ ସିନିୟର ଓପନ୍ ରାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Delhi High Court denies Vinesh Phogat interim relief to participate in World Wrestling Championships trials— Bar and Bench (@barandbench) September 11, 2026
Read here: https://t.co/ZJSJgxpWV4@Phogat_Vinesh pic.twitter.com/crXQDgIjsU
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଚୟନ ଏକ ନିଷ୍ପକ୍ଷ, ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଉଚିତ।"
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋଗାଟ୍ଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅସଦାଚରଣକୁ ନେଇ ଏକ 'କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍' ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି।
ବାର୍ ଏଣ୍ଡ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଲେଖିଛି, "WFI ର ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଏଥ୍ଲିଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋଗାଟ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।"