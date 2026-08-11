ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଗିରଫ୍
Abishek Porel: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଙ୍ଗଲର କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି।
Published : August 11, 2026 at 3:22 PM IST
Abishek Porel Arrested: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଙ୍ଗଲର କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦମ୍ ଦମ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇମାମୀ ସିଟିରୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନସୁରା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ହୁଗୁଳିର ମୋଗରା ଥାନାରେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପୋରେଲ ଉଭୟଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ।
News Alert! Cricketer Abhishek Porel arrested by Bengal police on rape charges: Official pic.twitter.com/QSAwfJbzM4— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
ମହିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ସେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା କଥିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରେ ମୋଟ ୧୯ଟି ଧାରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କଥିତ ଘଟଣା ୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ତାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିଜ ପାଖରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆଗକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବା ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ମୋବାଇଲ୍ ବା ଲାପଟପ୍) ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଗରା ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଗିରଫଦାରୀର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଚିନସୁରା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।
🔴 DC ABHISHEK POREL ARRESTED OVER SERIOUS ALLEGATIONS 🤯— Sam (@cricsam02) August 11, 2026
- IPL cricketer Abishek Porel has been arrested in connection with a case filed by a medical student alleging r*pe, criminal intimidation and other offences.
The Delhi Capitals player was arrested by police in Kolkata on… pic.twitter.com/6HLQRoAvcZ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆରୋପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦାବି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଆରୋପଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଆଗାମୀ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଅଭିଷେକ ପୋରେଲଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୩୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୬୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୫ ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ୨୦୨୩ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ପୋରେଲ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ୩୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ସହ ୧୪୦୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୨୩ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨ଟି ଶତକ ସହ ୮୩୩ ରନ୍ ଏବଂ ୬୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫୯୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।