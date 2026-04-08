DC vs GT: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଜରାଟ ଲଢ଼େଇ; କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି? ଜାଣନ୍ତୁ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
DC vs GT: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୧୪ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : April 8, 2026 at 10:06 AM IST
DC vs GT IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୧୪ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପରେ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଦିଶୁଛି। ବିଶେଷ କରି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ତାରକା ସମୀର ରିଜଭୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯଦି ଆଜି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ନିଜ ଲୟକୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ବି ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁଜରାଟର ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ପିନ ଯୋଡ଼ି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦଳ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେଟା ସୁଖଦ ରହିନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଦଳର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ରାହୁଲ ତେୱାଟିଆ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି, ଆହତ କାରଣରୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି।
ବୋଲିଂରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ କାଗିସୋ ରାବାଡାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ରେ ଏହି ବୋଲର ମାନେ ରନ୍ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଯେ ରଶିଦ ଖାନ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀର କୋଟଲା ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସୁହାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଠାରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ ‘ଡ୍ୟୁ’ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ ଥର ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୩ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ସମେତ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ XII:
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ଶୁବମାନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ରଶିଦ୍ ଖାନ୍, କାଗିସୋ ରାବାଡା/ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।
ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କା, ନିତୀଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭି, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିପରାଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି. ନଟରାଜନ, ମୁକେଶ କୁମାର।