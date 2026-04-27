IPL 2026: ୧୭ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ପାୱାରପ୍ଲେରେ କଲା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସ୍କୋର
Published : April 27, 2026 at 8:48 PM IST
Lowest Score in Powerplay, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି (RCB) ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍କୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସାହିଲ ପରଖଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସାହିଲଙ୍କର ଏହା ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇନସୁଇଙ୍ଗ୍ ୟର୍କରର ଖେଳି ନ ପାରି ସାହିଲ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ସମୀର ରିଜଭୀଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ।
ପାୱାରପ୍ଲେରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ସ୍କୋର ୭ ରନ୍ରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଇନିଂସର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ୪ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋର ୯ ରନ୍ରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ଏବଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ଓଭରରେ ଉଭୟ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସ୍କୋର ୧୩ ରନ୍ ରହିଥିଲା।
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପାୱାରପ୍ଲେର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର
୧୩ ରନ୍ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପାୱାରପ୍ଲେର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ୨୦୦୯ରେ ଆରସିବି (RCB) ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୨ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
13/6 - Delhi Capitals (2026)*
14/2 - Rajasthan Royals (2009)
14/3 - Sunrisers Hyderabad (2022)
15/2 - Chennai Super Kings (2011)
16/1 - Chennai Super Kings (2015)
16/1 - Chennai Super Kings (2019)
17/1 - Mumbai Indians (2011)
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ସାହିଲ ପରଖ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭୀ, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, କାଇଲ୍ ଜାମିଏସନ୍, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି. ନଟରାଜନ।
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍।