IPL 2027: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ବନିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବଦଳିବେ କି ଅଧିନାୟକ?
ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ।
Published : October 6, 2026 at 3:11 PM IST
Delhi Capitals New Head Coach: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଡିସି (DC) ନିଜର ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ବନାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାଦାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଲେଖାଯାଇଛି ‘ଦିଲ୍ଲୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦାଗିରିର ସମୟ।’
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ ୨୦୨୭ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବିଦ୍ୟମାନ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ହେମାଙ୍ଗ ବଦାନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯିଏକି ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ରେ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଶେଷ ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହେମାଙ୍ଗ ବଦାନୀ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ହେଡ୍ କୋଚ୍ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସେହି ସୀମିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇବା ଉପରେ ରହିବ। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୬ ଜଣ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ପରଖି ସାରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରେଗୋରୀ ସିପାର୍ଡ, ଏରିକ୍ ସାଇମନ୍ସ, ଗ୍ୟାରୀ କର୍ଷ୍ଟନ, ପ୍ୟାଡି ଅପ୍ଟନ, ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ହେମାଙ୍ଗ ବଦାନୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏମିତି ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି, ଯାହା ମୋ ହୃଦୟର ବହୁତ ନିକଟତର ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ମାଲିକ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲଟିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିକଟରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛୁ। ମୁଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ନୂଆ ସିଜନ୍ ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ନିର୍ଭୀକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି।"
Dilli, it's time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026
ବଦଳିବ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ?
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ନିଜର ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ, ଯିଏକି ଜହୀର ଖାନ୍ଙ୍କୁ କୋଚ୍ ବନାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ସମୟ ଅଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଟ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। ଯଦିଓ ପନ୍ତଙ୍କ ଫିସ୍ କମିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତାଙ୍କୁ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କରେ କିଣିଥିଲା। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ୱିଣ୍ଡୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି। ପନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।